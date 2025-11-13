Ciprian Ciucu și-a depus candidatura la Primăria București / A fost însoțit de premierul Ilie Bolojan, președintele PNL
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura la Primăria București. El a fost însoțit de premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, conform imaginilor difuzate de Antena 3.
Bucureștenii își vor alege primarul în 7 decembrie, după ce Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei, a fost ales președinte al României.
Ciprian Ciucu este candidatul PNL în această cursă electorală în care președintele Dan ar fi preferat un candidat comun.
Ciucu se află pe locul doi într-un sondaj Avangarde de miercuri, la mică distanță, în marja de eroare de Daniel Băluță (PSD) și cu doar un procent în fața lui Cătălin Drulă (USR).
