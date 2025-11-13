O adolescentă din localitatea constănțeană Cumpăna a fost dată dispărută / Marian Rădună, prieten cu familia fetei, apel public: ”Să ridice ochii din telefoane și să ne ajute să o găsim”

O adolescentă din localitatea constănțeană Cumpăna a fost dată dispărută de familie, conform informațiilor apărute pe site-ul Poliției Române.

Marian Rădună, membru al comunității #Rezist, a transmis, printr-o postare pe Facebook, că este prieten cu mătușa fetei dispărute și a făcut apel la bucureșteni să o găsească: ”Să ridice ochii din telefoane și să ne ajute să o găsim”, a scris Rădună pe Facebook, joi.

”Update !!!! Înțeleg ca exista un bilet de tren! Așa ca îi rog pe toți oamenii din București ridice ochii din telefoane și să ajute să o găsim pe Denisa! (…)”.

Denisa Mihaela Grosu are 15 ani și locuiește în Cumpăna, o comună lipită de municipiul Constanța. E născută în 3 iunie 2010, are 1.80 m înălțime și 75 de kilograme.