O adolescentă din localitatea constănțeană Cumpăna a fost dată dispărută / Marian Rădună, prieten cu familia fetei, apel public: ”Să ridice ochii din telefoane și să ne ajute să o găsim”
O adolescentă din localitatea constănțeană Cumpăna a fost dată dispărută de familie, conform informațiilor apărute pe site-ul Poliției Române.
Marian Rădună, membru al comunității #Rezist, a transmis, printr-o postare pe Facebook, că este prieten cu mătușa fetei dispărute și a făcut apel la bucureșteni să o găsească: ”Să ridice ochii din telefoane și să ne ajute să o găsim”, a scris Rădună pe Facebook, joi.
- ”Update !!!! Înțeleg ca exista un bilet de tren! Așa ca îi rog pe toți oamenii din București ridice ochii din telefoane și să ajute să o găsim pe Denisa! (…)”.
Denisa Mihaela Grosu are 15 ani și locuiește în Cumpăna, o comună lipită de municipiul Constanța. E născută în 3 iunie 2010, are 1.80 m înălțime și 75 de kilograme.
