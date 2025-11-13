Rata copiilor şi adolescenţilor cu hipertensiune arterială la nivel mondial aproape s-a dublat între 2000 şi 2020, arată un nou studiu

Rata copiilor şi adolescenţilor cu hipertensiune arterială la nivel mondial aproape s-a dublat între 2000 şi 2020, conform unei analize publicate în cel mai recent număr al revistei britanice „The Lancet Child & Adolescent Health”, a relatat miercuri agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

În 2000, aproximativ 3,2% dintre copii sufereau de hipertensiune arterială, dar până în 2020, prevalenţa crescuse la 6,2%, afectând 114 milioane de copii şi adolescenţi din întreaga lume, parţial ca urmare a creşterii obezităţii.

Conform acestui studiu, aproape 19% dintre copiii şi adolescenţii obezi suferă de hipertensiune arterială, comparativ cu mai puţin de 3% la copiii şi adolescenţii cu o greutate sănătoasă.

Dublarea ratei de hipertensiune arterială infantilă „pe parcursul a 20 de ani ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru profesioniştii din domeniul sănătăţii şi cei care îngrijesc copii”, a declarat autorul studiului, Igor Rudan, directorul Centrului pentru Cercetare în Sănătate Globală de la Institutul Usher, Universitatea din Edinburgh.

„Dar vestea bună este că putem lua măsuri acum, cum ar fi îmbunătăţirea programelor de screening şi prevenţie, pentru a ajuta la co ntrolul hipertensiunii arteriale la copii şi a reduce riscul unor complicaţii de sănătate în viitor”, a adăugat el.

Conform unei analize a datelor din 96 de studii ample la care au participat peste 443.000 de copii din 21 de ţări, cercetătorii au descoperit că modul în care este măsurată tensiunea arterială la copii şi adolescenţi poate afecta estimările prevalenţei.

Atunci când un profesionist din domeniul sănătăţii a confirmat hipertensiunea arterială în cel puţin trei consultaţii în cabinetul medical, prevalenţa estimată a fost de aproximativ 4,3%. Cu toate acestea, atunci când au fost incluse şi evaluări în afara cabinetului medical, cum ar fi monitorizarea ambulatorie sau la domiciliu a tensiunii arteriale, prevalenţa hipertensiunii arteriale susţinute a crescut la aproape 6,7%, remarcă revista citată.

Cercetarea a evidenţiat faptul că afecţiuni precum hipertensiunea arterială mascată – în care hipertensiunea arterială nu este detectată în timpul controalelor de rutină – afectează aproape 9,2% dintre copii şi adolescenţi din întreaga lume.

În plus, prevalenţa aşa-numitei hipertensiuni arteriale „de halat alb” (o afecţiune în care tensiunea arteri ală a unei persoane este crescută doar în mediul medical, cum ar fi cabinetul unui doctor, dar este normală acasă sau atunci când este măsurată cu un tensiometru de uz casnic) a fost estimată la 5,2%, ceea ce sugerează că o proporţie semnificativă de copii ar putea fi diagnosticaţi greşit.

„Hipertensiunea arterială infantilă este mai frecventă decât se credea anterior, iar bazarea exclusivă pe măsurătorile tradiţionale ale tensiunii arteriale la cabinet subestimează probabil prevalenţa reală sau duce la diagnosticarea greşită a hipertensiunii arteriale la copii şi adolescenţi”, a declarat Peige Song, profesoară la Colegiul de Medicină al Universităţii Zhejiang din China.

„Abordarea acum a hipertensiunii arteriale infantile este vitală pentru prevenirea viitoarelor complicaţii de sănătate în timpul tranziţiei către vârsta adultă”, a adăugat ea.