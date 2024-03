De ce este importantă tensiunea arterială pentru sănătatea ta / Cum să ții sub control hipertensiunea arterială

Hipertensiunea arterială „este o criză de sănătate publică care mocnește”, a declarat Dr. Rishi K. Wadhera, profesor asociat de medicină la Harvard Medical School și autor al unei noi cercetări care arată că testele de depistare a tensiunii arteriale nu au revenit la nivelul de dinainte de pandemia de coronavirus. Aproape jumătate dintre adulții americani au tensiune arterială ridicată – dar numai un sfert dintre cei cu hipertensiune arterială o țin sub control, potrivit Centers for Disease Control and Prevention, scrie New York Times.

Tensiunea arterială ridicată poate crește riscul de atac de cord, accident vascular cerebral, complicații în timpul sarcinii și alte probleme de sănătate, dar simptomele sunt „adesea silențioase”, a spus Dr. Wadhera. „Mă îngrijorează faptul că trece neobservată pentru mulți pacienți”, a adăugat el.

Iată ce trebuie să știți despre această problemă și cum să vă țineți sub control tensiunea arterială.

Ce este tensiunea arterială? Și care este un nivel normal?

Tensiunea arterială este forța pe care sângele o exercită împotriva pereților arterelor din inimă, a declarat Dr. Jim Liu, cardiolog la Ohio State University Wexner Medical Center. Întotdeauna veți auzi tensiunea arterială dată sub forma a două numere: Numărul de sus, cunoscut sub numele de presiune sistolică, măsoară forța atunci când inima se contractă. Numărul de jos, cunoscut sub numele de presiune diastolică, măsoară forța atunci când mușchiul inimii se relaxează. Se măsoară în unități cunoscute sub numele de milimetri de mercur sau mm Hg.

Tensiunea arterială poate fi verificată în timpul unei consultații medicale sau la unele farmacii, sau o puteți verifica singur cu un monitor acasă. Asociația Americană a Inimii și Colegiul American de Cardiologie definesc tensiunea arterială normală ca fiind sub 120/80 mm Hg. C.D.C. definește tensiunea arterială ridicată ca fiind 130/80 mm Hg sau mai mare.

Tensiunea arterială foarte ridicată poate provoca simptome, inclusiv dureri de cap severe, dureri în piept și amețeli. Pentru mulți oameni, însă, tensiunea arterială crește prea treptat pentru ca ei să observe aceste probleme, a declarat Dr. Liu.

De ce este dăunătoare tensiunea arterială ridicată?

Tensiunea arterială ridicată forțează inima să lucreze mai mult pentru a pompa sângele. În timp, inima suprasolicitată poate începe încet să slăbească și să se chinuie să pompeze sânge către restul corpului, o afecțiune numită insuficiență cardiacă.

Forța și frecarea tensiunii arteriale ridicate pot, de asemenea, să rănească mucoasa delicată a arterelor, a declarat Dr. Liu. Leziunile din peretele arterelor permit colesterolului LDL – cunoscut și sub numele de colesterolul „rău” – să se agațe și să formeze aglomerări, sau plăci, în aceste goluri. Acest lucru poate bloca fluxul sanguin și, la unii pacienți, poate provoca un atac de cord.

Blocajele în arterele care transportă sângele către creier pot duce la un accident vascular cerebral.

Deteriorarea pe termen lung a vaselor de sânge din creier poate duce, de asemenea, la o afecțiune numită demență vasculară, a declarat Dr. Liu.

Ce duce la hipertensiune arterială?

Toate arterele se rigidizează în timp, ceea ce duce la creșterea constantă a tensiunii arteriale pe măsură ce oamenii îmbătrânesc. După vârsta de 75 de ani, se estimează că 80 la sută dintre bărbații și 86 la sută dintre femeile din Statele Unite au tensiune arterială ridicată.

Mai mulți factori de risc au fost legați de hipertensiunea arterială, inclusiv fumatul, consumul excesiv de alcool, obezitatea și stresul cronic. Lipsa de exerciții fizice și dietele bogate în sodiu și alimente procesate au fost, de asemenea, asociate cu un risc crescut de hipertensiune arterială.

Cum puteți reduce tensiunea arterială?

Pentru unii oameni, schimbările în stilul de viață pot fi la fel de puternice ca și medicamentele, a declarat Dr. Martha Gulati, director de cardiologie preventivă la Smidt Heart Institute la Cedars-Sinai din Los Angeles.

Ea recomandă cel puțin 30 de minute de exerciții fizice moderate pe zi și dormitul de șapte până la nouă ore pe noapte, ambele fiind asociate cu scăderea tensiunii arteriale. Menținerea sau atingerea unei greutăți corporale sănătoase poate reduce, de asemenea, tensiunea arterială, a spus Dr. Gulati.

Evitarea produselor care conțin nicotină este importantă. Utilizarea nicotinei crește tensiunea arterială, îngustează vasele de sânge și poate contribui la întărirea arterelor, potrivit American Heart Association.

Unele cercetări sugerează că urmarea unei diete sărace în sodiu ar putea reduce tensiunea arterială cu doi până la opt mm Hg pentru unii pacienți și că adoptarea dietei DASH – care pune accentul pe fructe, legume și produse lactate cu conținut scăzut de grăsimi – ar putea reduce tensiunea arterială cu opt până la 14 puncte.

Abținerea de la alcool sau limitarea consumului la cel mult un pahar pe zi pentru femei și două pahare pentru bărbați ar putea reduce tensiunea arterială cu două până la patru puncte.

Persoanele care nu își pot reduce tensiunea arterială la niveluri normale prin schimbări în stilul de viață vor avea nevoie de medicamente, a spus Dr. Gulati. Pastilele pentru apă, sau diureticele, ajută la eliminarea sodiului și a apei din organism, scăzând tensiunea arterială. Inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (IECA) și blocantele receptorilor de angiotensină II (BRA) relaxează ambele vasele de sânge, deși acționează în moduri diferite. Blocantele canalelor de calciu ajută la relaxarea celulelor musculare ale vaselor de sânge, iar unele încetinesc ritmul cardiac.

Persoanele care nu reușesc să își reducă tensiunea arterială cu aceste medicamente pot avea nevoie de tratamente suplimentare. Medicii iau în considerare vârsta, starea de sănătate și factorii de risc ai pacientului înainte de a decide ce medicament să prescrie.

„Tensiunea arterială este cel mai modificabil factor de risc pentru bolile de inimă și accidentele vasculare cerebrale”, a declarat Dr. Gulati. „Cu ajutorul schimbărilor în stilul de viață și al medicamentelor, pacienții pot prelua controlul asupra acesteia – și asupra sănătății inimii lor.”