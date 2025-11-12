Muzica generată deInteligența Artificială devine aproape imposibil de detectat – studiu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Diferenţierea unei muzici generate 100% de inteligenţa artificială de o muzică de gen similar, dar creată de oameni, devine aproape imposibilă pentru un ascultător, arată un sondaj Ipsos pentru platforma de streaming Deezer, citat de News.ro. Dintre cele 9.000 de persoane chestionate, „97% nu au putut face diferenţa între muzica generată în întregime de AI şi muzica creată de oameni în cadrul unui test orb care a inclus două piese AI şi o piesă reală”, a dezvăluit platforma franceză de streaming, citată de AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acest studiu a fost realizat online în perioada 6-10 octombrie, în opt ţări: Statele Unite, Canada, Brazilia, Marea Britanie, Franţa, Olanda, Germania şi Japonia.

Aproape jumătate dintre respondenţi consideră că AI îi poate ghida în descoperirea de noi melodii, dar sunt mai pesimişti cu privire la consecinţele creării de muzică prin inteligenţa artificială.

Astfel, 51% dintre respondenţi consideră că AI va duce la apariţia unor melodii „de calitate inferioară, mai generice”, iar aproape două treimi (64%) cred că inteligenţa artificială riscă să ducă la „o pierdere a creativităţii în producţia muzicală”, subliniază studiul.

Aceste rezultate „arată clar că oamenii sunt interesaţi de muzică şi că vor să ştie dacă ascultă o piesă creată de un om sau de o inteligenţă artificială”, a declarat într-un comunicat Alexis Lanternier, directorul general al Deezer.

Compania franceză este, până în prezent, singura platformă audio care semnalează în mod sistematic melodiile generate integral de AI, printr-o menţiune.

În ianuarie, compania a indicat că una din zece piese livrate pe site-ul său într-o zi era, de fapt, o piesă generată în totalitate de AI. Zece luni mai târziu, acest procent reprezintă „34% din totalul pieselor”, adică aproape 40.000 pe zi, notează compania.

În ciuda acestui aflux crescând, aceste titluri reprezintă în acest stadiu o proporţie foarte mică din ascultări.

Popularitatea bruscă în luna iunie a unei formaţii AI pe platforma Spotify, The Velvet Sundown, a stârnit numeroase reacţii, cea mai populară melodie a lor depăşind trei milioane de ascultări.

Acuzat în repetate rânduri de opacitate în ceea ce priveşte AI, liderul suedez a anunţat în septembrie mai multe măsuri pentru a încuraja artiştii şi editorii să fie mai transparenţi în ceea ce priveşte utilizarea inteligenţei artificiale.