SURSE Adrian Țuțuianu, luat în calcul de PSD pentru șefia Autorității Electorale Permanente / A fost personaj-cheie în Secretariatul General al Guvernului în mandatele Ciucă și Ciolacu / El a fost unul dintre puținii lideri PSD care i s-au opus lui Liviu Dragnea

Liderii PSD iau în calcul să-l propună pe Adrian Țuțuianu la șefia Autorității Electorale Permanente (AEP), au declarat pentru G4Media surse politice. Postul de la AEP e ocupat interimar după demisia lui Toni Greblă și revine PSD, conform algoritmului din coaliția de guvernare. Țuțuianu este acum secretar de stat în cadrul Secretariatul General al Guvernului (SGG).

El s-a ocupat în ultimii ani, în diferitele funcții ocupate la SGG, de super-agenția AMEPIP care gestionează toate companiile cu capital de stat. AMEPIP este unul dintre marile eșecuri ale guvernelor Ciucă – Ciolacu.

Comisia Europeană a suspendat 330 milioane de euro din PNRR din cauza numirilor politice la conducerea AMEPIP și pentru că agenția nu a fost încă operaționalizată.

Adrian Țuțuianu este unul dintre cei mai vechi lideri PSD. El a fost senator, președintele Consiliului Județean Dâmbovița și ministru al Apărării în guvernul Grindeanu.

Țuțuianu a fost unul dintre puținii lideri PSD care i s-au opus lui Liviu Dragnea când acesta a condus PSD.

Ca urmare a opoziției, Dragnea l-a exclus din partid în 2018. La acel moment, Țuțuianu i s-a alăturat lui Victor Ponta în Partidul Pro România.

După condamnarea lui Dragnea în dosarul de corupție, Țuțuianu a revenit în PSD și a fost cooptat de echipa lui Marcel Ciolacu.

Adrian Țuțuianu este avocat de profesie. Este doctor în drept la Universitatea București. Este profesor de drept la Universitatea Valahia din Târgovişte.