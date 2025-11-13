G4Media.ro
SURSE Adrian Țuțuianu, luat în calcul de PSD pentru șefia Autorității Electorale…

Adrian-Tutuianu
Foto: InquamPhotos / George Călin

SURSE Adrian Țuțuianu, luat în calcul de PSD pentru șefia Autorității Electorale Permanente / A fost personaj-cheie în Secretariatul General al Guvernului în mandatele Ciucă și Ciolacu / El a fost unul dintre puținii lideri PSD care i s-au opus lui Liviu Dragnea

Liderii PSD iau în calcul să-l propună pe Adrian Țuțuianu la șefia Autorității Electorale Permanente (AEP), au declarat pentru G4Media surse politice. Postul de la AEP e ocupat interimar după demisia lui Toni Greblă și revine PSD, conform algoritmului din coaliția de guvernare. Țuțuianu este acum secretar de stat în cadrul Secretariatul General al Guvernului (SGG).

El s-a ocupat în ultimii ani, în diferitele funcții ocupate la SGG, de super-agenția AMEPIP care gestionează toate companiile cu capital de stat. AMEPIP este unul dintre marile eșecuri ale guvernelor Ciucă – Ciolacu.

Comisia Europeană a suspendat 330 milioane de euro din PNRR din cauza numirilor politice la conducerea AMEPIP și pentru că agenția nu a fost încă operaționalizată.

Adrian Țuțuianu este unul dintre cei mai vechi lideri PSD. El a fost senator, președintele Consiliului Județean Dâmbovița și ministru al Apărării în guvernul Grindeanu.

Țuțuianu a fost unul dintre puținii lideri PSD care i s-au opus lui Liviu Dragnea când acesta a condus PSD.

Ca urmare a opoziției, Dragnea l-a exclus din partid în 2018. La acel moment, Țuțuianu i s-a alăturat lui Victor Ponta în Partidul Pro România.

După condamnarea lui Dragnea în dosarul de corupție, Țuțuianu a revenit în PSD și a fost cooptat de echipa lui Marcel Ciolacu.

Adrian Țuțuianu este avocat de profesie. Este doctor în drept la Universitatea București. Este profesor de drept la Universitatea Valahia din Târgovişte.

1 comentariu

  1. Mafiotii PSD si PNL nu renunta nici morti la politizarea institutiilor statului.
    Atat au „inteles” ei din rezultatele voturilor din 2024 si 2025, vor ca la urmatoarele alegeri sa castige extremistii AUR/SOS/POT fara emotii…

