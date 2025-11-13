EXCLUSIV: DNA a clasat cazul ”Dragnea, vizită la Trump” pe motiv că ”fapta nu există” / Tribunalul a anulat audierile făcute de FBI, iar Curtea de Apel a dispus restituirea dosarului după ce completul a fost înlocuit cu judecători apropiați de Lia Savonea

DNA a clasat pe 10 septembrie 2025 dosarul ”Dragnea, vizită la Trump” pe motiv că fapta penală nu există, potrivit unui răspuns al DNA la solicitarea G4Media.ro.

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Structura Centrală au dispus la data de 10 septembrie 2025 clasarea cauzei, în baza art. 16 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală”.

Potrivit articolului 16 litera a din Codul de procedură penală:

”Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă:

a) fapta nu există”.

DNA a ajuns la concluzia că fapta penală nu există după ce, în urmă cu 4 ani, susținea că fostul lider al PSD Liviu Dragnea ar fi comis infracțiunile de trafic de influență și folosirea influenței de lider de partid în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.

Dosarul avea legătură cu vizita făcută de Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu în ianuarie 2017, la Washington, cu ocazia inaugurării primului mandat al președintelui SUA, Donald Trump.

Alături de Liviu Dragnea, au fost trimiși în judecată pentru cumpărare de influență omul de afaceri Cristian Burci, patron al ziarului Adevărul și fost patron al Prima TV, fiul lui, Carlo Burci, Dan Belcea (prieten și partener de afaceri al lui Cristi Burci, CEO al off-shore-ului controlat de Burci, Celeran Ventures LLC, din Tortola, Insulele Virgine Britanice) și Gheorghe Dimitrescu, fost consul general al României la Bonn.

Potrivit procurorului DNA Jean Uncheșelu (acum, la Parchetul European), fostul lider PSD Liviu Dragnea și-ar fi traficat influența pe lângă premierul Sorin Grindeanu și reprezentanți ai MAPN și MAI astfel încât compania Circinius Defence LLC să obțină contracte cu Armata României pentru ”sistemul C4I cu capabilități de integrare ISTAR” și pentru un Centru de Analiză a Informațiilor din Surse Deschise (Open-Source intelligence – OSINT) pentru MAPN și MAI.

Compania Circinius Defence LLC era controlată, prin fondul de investiții Broidy Capital Management, de Elliott Broidy, unul dintre fundraiserii și vicepreședinții Comitetului de inaugurare al primului mandat al președintelui SUA, Donald Trump.

În 2009, Broidy a recunoscut la New York că a dat mită 1.000.000 de dolari unor oficiali ai statului și manageri ai fondurilor private de pensii, potrivit presei americane.

Foloasele necuvenite primite de Dragnea în schimbul traficării influenței sale ar fi constat în vizita la ceremonia de inaugurare a lui Donald Trump și servicii de lobby.

Citește mai multe despre culisele afacerilor din România dintre Elliott Broidy, omul lui Trump, și Liviu Dragnea și despre miza de 10 miliarde de euro a contractelor militare.

În a doua parte a dosarului, Liviu Dragnea era acuzat că și-ar fi folosit autoritatea și influența de lider de partid asupra ministrului de externe pentru a-l ajuta pe Gheorghe Dimitrescu să ajungă consulul general al României la Bonn. În schimb, Gheorghe Dimitrescu a plătit din partea PSD 100.000 de dolari unei firme de lobby pentru a-i aranja lui Liviu Dragnea întâlniri la vârful administrației americane.

G4Media.ro a scris încă din iunie 2019 că vizita lui Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu n Statele Unite în ianuarie 2017, când au participat la ceremonia de inaugurare a președintelui Trump, a intrat în atenția anchetatorilor americani. În 2019 s-a format o comisie rogatorie, prin intermediul căreia autoritățile americane au cerut informații în România referitoare la Dragnea și Grindeanu.

Ce s-a întâmplat cu dosarul

mai 2021: cazul a fost înaintat instanței de judecată

octombrie 2022: Un judecător de de cameră preliminară de la Tribunalul București a exclus audierile făcute de FBI în dosarul DNA “Dragnea – vizită la Trump” și a cerut DNA să remedieze presupuse vicii de procedură.

aprilie 2023: Tribunalul București a decis restituirea dosarului la DNA. Decizia nu era definitivă.

aprilie 2024: Completul de cameră preliminară de la Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a restituit definitiv la DNA dosarul “Dragnea, vizită la Trump”.

Decizia a fost luată de completul format din judecătorii Adriana Pencea şi Laurenţiu Modoran, după ce judecătoarele Carmen Cristian Craiu şi Mihaela Niţă au fost înlocuite prin decizii administrative ale conducerii instanţei.

Judecătorii care au luat decizia definitivă, Adriana Pencea şi Laurenţiu Modoran, sunt considerați apropiați de fosta șefa a CAB și CSM, actuala șefă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea.

Judecătoarea Adriana Pencea este cea care a suspendat condamnarea fugarului Puiu Popoviciu și l-a eliberat pe Dragnea din penitenciar.

Judecătorul Laurenţiu Modoran a făcut obiectul publicării în presă a unui clip video de la o petrecere privată în care se vede cum băga bancnote în sutienul unor dansatoare.

septembrie 2025: DNA a clasat dosarul restituit pe motiv că fapta penală nu există.