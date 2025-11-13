VIDEO Audi R26, conceptul care marchează începutul unei noi ere în Formula 1

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Audi a prezentat la Munchen conceptul monopostului pentru sezonul 2026 al Formulei 1. Conștienți că va fi greu să concureze de la început cu rivali cu experiență precum McLaren, RedBull, Mercedes sau Ferrari, oficialii echipei germane spun că au intrat în Marele Circ pentru a câștiga și că au răbdare în acest sens.

Invitat surpriză la eveniment, Stefano Domenicali (CEO-ul F1) a spus despre Audi că „este deja aici”, iar monopostul prezentat este o dovadă clară în acest sens.

Conceptul R26 a fost dezvăluit, iar Audi speră să treacă rapid peste etapa de acomodare cu rigorile Formulei 1.

Nu sunt așteptări mari ca Audi să se poată bate de la egal la egal de la început cu numele mari din F1 precum McLaren, RedBull Racing, Mercedes și Ferrari, dar oficialii germani au așteptări mari pentru următoarele sezoane.

Nico Hulkenberg și Gabriel Bortoleto vor fi piloții Audi în sezonul următor, echipa rămânând aceeași precum în acest an la Sauber F1 (echipă care devine Audi din 2026).

Divizia unităților de putere este la Neuburg (Bavaria) sediul central al Sauber este la Hinwil (Elveția), iar aici vor fi dezvoltate șasiul și toate activitățile care țin de cursă. Există un centru tehnologic în Bicester, Marea Britanie.

Jonathan Wheatley va fi directorul echipei, iar Mattia Binotto directorul de proiect al Audi F1. Directorul tehnic va fi James Key.

Audi reveal the R26 Concept 🤩 The concept features a preview of the colour scheme and design of the brand’s 2026 F1 car, which will be unveiled in January 👀#F1 pic.twitter.com/mV1atw5iG8 — Formula 1 (@F1) November 12, 2025