Nicușor Dan a numit-o consilier la Cotroceni pe Mădălina Fătu, soția unui…

Nicușor Dan, președintele României, susține o conferință de presă la Palatul Cotroceni din București, 12 noiembrie 2025
sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Nicușor Dan a numit-o consilier la Cotroceni pe Mădălina Fătu, soția unui fost coleg de școală la Făgăraș, preotul Valentin Fătu, consilier patriarhal la Protocolul Patriarhiei – Surse

Președintele Nicușor Dan și-a numit, joi, mai mulți consilieri, între care și Mădălina-Gabriela Fătu în postul de consilier de stat la Secretariatul General al Administrației Prezidențiale. Aceasta a fost până acum consilier parlamentar și este soția preotului Valentin Fătu, consilier patriarhal la Protocolul Patriarhiei, care a fost, potrivit surselor G4Media, coleg de școală cu Nicușor Dan la Făgăraș, orașul natal al președintelui.

Nicușor Dan a semnat „decretul pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Mădălina-Gabriela Fătu, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Secretariatul General al Administrației Prezidențiale)”, a anunțat Administrația prezidențială.

În prezent, Mădălina Fătu este consilier parlamentar, șefa de cabinet a deputatului PNL Adrian Cosma, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

Anterior, a fost consilier parlamentar la deputatul PNL Florin Roman.

Mădălina Fătu lucrează la Parlament de 28 de ani. Ea a fost și cadru universitar la Universitatea București și Universitatea Româno-Americană.

Ea este soția preotului Valentin Fătu, potrivit surselor G4Media. Valentin Fătu a fost numit, la 1 noiembrie 2022, în postul de consilier patriarhal în cadrul Biroului Protocol al Patriarhiei.

Valentin Fătu a fost coleg de școală la Făgăraș cu Nicușor Dan, au declarat sursele G4Media.

