G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Parchetul European a închis ancheta privind folosirea abuzivă de fonduri UE de…

Manfred Weber, PPE, congresul PPE, Partidul Popularilor Europeni
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Parchetul European a închis ancheta privind folosirea abuzivă de fonduri UE de către liderul Partidului Popular European, Manfred Weber

Articole13 Noi • 57 vizualizări 0 comentarii

Procurorii europeni au închis ancheta referitoare la presupusa utilizare necorespunzătoare a fondurilor Uniunii Europene de către liderul Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, și a apropiaților săi, relatează Politico, preluat de MEDIAFAX.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat de presă emis de instituție, „pupă o anchetă amănunțită, care a inclus, printre altele, audieri ale martorilor, colectarea extinsă de date și analiza conturilor bancare, EPPO concluzionează că nu există motive întemeiate să creadă că a fost comisă o infracțiune”.

Ancheta viza acuzații legate de campania electorală din 2019, când Weber a fost candidatul principal al PPE pentru funcția de președinte al Comisiei Europene.

Printre posibilele fapte urmărite se numără și fals în documente publice, abuz de încredere, fraudă și corupție publică.

Weber nu a fost menționat direct de procurorii europeni făcând referire doar la „președintele unui grup politic din Parlamentul European și mai mulți colaboratori ai acestuia”.

Ancheta a fost inițiată după suspiciuni că mai mulți oficiali ar fi primit plăți atât din partea partidului PPE, o organizație paneuropeană, cât și din partea grupului PPE din Parlamentul European.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un funcționar APIA de la Giurgiu, inculpat în urma unei anchete a Parchetului European pentru că ar fi convins fermieri să participe la o schemă de fraudă cu subvenții

Articole12 Noi
0 comentarii

EPPO: O fermă de midii din Marea Neagră, finanțată cu bani europeni, ar putea fi, de fapt, doar un strat de nisip

Articole20 Oct 2025
0 comentarii

Laura Codruţa Kovesi: Frauda cu subvenţii UE este prezentă peste tot / Crima organizată şi-a îndreptat acum atenţia asupra fondurilor de rezilienţă

Articole3 Oct 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.