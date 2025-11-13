Parchetul European a închis ancheta privind folosirea abuzivă de fonduri UE de către liderul Partidului Popular European, Manfred Weber

Procurorii europeni au închis ancheta referitoare la presupusa utilizare necorespunzătoare a fondurilor Uniunii Europene de către liderul Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, și a apropiaților săi, relatează Politico, preluat de MEDIAFAX.

Potrivit unui comunicat de presă emis de instituție, „pupă o anchetă amănunțită, care a inclus, printre altele, audieri ale martorilor, colectarea extinsă de date și analiza conturilor bancare, EPPO concluzionează că nu există motive întemeiate să creadă că a fost comisă o infracțiune”.

Ancheta viza acuzații legate de campania electorală din 2019, când Weber a fost candidatul principal al PPE pentru funcția de președinte al Comisiei Europene.

Printre posibilele fapte urmărite se numără și fals în documente publice, abuz de încredere, fraudă și corupție publică.

Weber nu a fost menționat direct de procurorii europeni făcând referire doar la „președintele unui grup politic din Parlamentul European și mai mulți colaboratori ai acestuia”.

Ancheta a fost inițiată după suspiciuni că mai mulți oficiali ar fi primit plăți atât din partea partidului PPE, o organizație paneuropeană, cât și din partea grupului PPE din Parlamentul European.