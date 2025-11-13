NATO renunţă la constructorul american Boeing pentru înlocuirea flotei sale de avioane de recunoaștere AWACS
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a decis să renunţe la constructorul american Boeing pentru înlocuirea flotei sale de avioane AWACS, după retragerea părţii americane din program, a anunţat joi Ministerul Apărării olandez, informează AFP, citată de Agerpres.
„Ţările de Jos, în mod concertat cu mai multe ţări partenere, au renunţat la achiziţia a şase aparate Boeing E-7 Wedgetail”, care urmau să înlocuiască aparatele Boeing E-3A, utilizate de Alianţă ca avioane de recunoaştere aeriană AWACS, a anunţat ministerul într-un comunicat.
Aceste aparate vor aştepta sfârşitul duratei lor de viaţă în 2035.
„Avioanele trebuie înlocuite, e clar. Acest proces este prin urmare în curs şi eu voi face totul pentru a mă asigura că vom accelera acest proces”, a declarat la rândul său, joi, secretarul general al NATO, Mark Rutte, de la baza aeriană din Geilenkirchen, în Germania, unde se află avioanele AWACS.
Secretarul de stat olandez pentru apărare Gijs Tuinman nu a precizat ce alt constructor ar putea înlocui Boeing, subliniind cu toate acestea „importanţa de a investi în industria europeană”, potrivit acestui comunicat.
NATO îşi anunţase în noiembrie 2023 intenţia de a înlocui flota sa de AWACS cu şase aparate Boeing E-7A, însă în final a renunţat ca urmare a retragerii americane din acest program de înlocuire, anunţată în iulie.
