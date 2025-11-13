Organizația Code for Romania, replică pentru Nicușor Dan: Societatea civilă din România nu numai că are capacitatea de a propune politici publice la cheie, dar a şi făcut-o constant

Reprezentanţii Asociaţiei Code for Romania afirmă, ca răspuns la declaraţiile preşedintelui Nicuşor Dan, că societatea civilă din România nu numai că are capacitatea de a propune politici publice la cheie, dar a şi făcut-o în mod constant în ultimii zeci de ani. ”Din păcate, cele mai multe propuneri ale societăţii civile se lovesc de lipsa unui partener onest în interiorul statului”, adaugă aceştia, transmite News.ro.

Asociaţia Code for Romania a transmis, joi, un răspuns la declaraţia preşedintelui României conform căreia ”niciun ONG din ţara asta nu are resurse să plătească cinci analişti care să stea un an de zile şi să facă analiza asta. Mediul de afaceri are şi e în avantajul lor să o facă”, declaraţie făcută miercuri, cu referire la solicitarea de sprijin în dezvoltarea de politici publice, adresată exclusiv către mediul de afaceri.



”Societatea civilă din România nu numai că are capacitatea de a propune politici publice la cheie, dar a şi făcut-o în mod constant în ultimii zeci de ani. Din societatea civilă au pornit cele mai ambiţioase propuneri de transparentizare şi luptă anticorupţie. Din societatea civilă au pornit multe dintre cele mai eficace proiecte şi acţiuni în sprijinul celor mai vulnerabili. Din societatea civilă au pornit şi cele mai eficiente modele preluate de stat, inclusiv reforma serviciilor medicale de urgenţă, prin preluarea modelului SMURD în interiorul statului. Din păcate, cele mai multe propuneri ale societăţii civile se lovesc de lipsa unui partener onest în interiorul statului”, a susţinut asociaţia, într-un comunicat de presă.



Reprezentanţii Code for România au arătat că este ”o teză total falsă” lipsa de capacitate şi de resurse a ONG-urilor.



”Zeci de organizaţii ale societăţii civile din România au nu doar capacitatea şi know-how-ul, ci şi rezilienţa de a se lupta pentru aceste politici publice cu fiecare nou guvern şi cu fiecare nou preşedinte. Organizaţii ai căror angajaţi petrec mii de ore în teren, care au deschis uşile oamenilor acolo unde nicio instituţie nu a mai deschis-o de decenii, care anual nu doar implementează programe unde statul eşuează repetat, ci le şi documentează, analizează şi apoi promovează politici noi şi propuneri legislative de schimbare concretă. Dar cooperarea şi parteneriatul nu se pot obţine fără deschidere din partea tuturor participanţilor, iar societatea civilă trăieşte constant într-un monolog către o sală goală cu scaune pe care decidenţii ţării refuză să se aşeze”, au atras atenţia aceştia.



Ei au dat propriul exemplu ”pentru a ilustra lipsa de reciprocitate în dialog”.



”În ultimii şapte ani, Code for Romania a derulat programul Civic Labs, un program de cercetare şi incubare de soluţii pe cinci sectoare cheie – sănătate, educaţie, mediu, grupuri vulnerabile şi participare publică. Un program derulat cu zeci de analişti, plătiţi din donaţii individuale şi din sponsorizări din mediul de afaceri care a însemnat: 21.700+ ore de cercetare, 960+ de probleme depistate şi documentate, 25.800+ ore de incubare şi prototipare de soluţii, 450+ soluţii identificate, 35+ rapoarte publicate. De zece ani, punem România pe harta tehnologiei civice la nivel global, o organizaţie românească neguvernamentală care a scalat la nivel internaţional şi care lucrează acum în peste 20 de alte state şi cu guverne din toată lumea; o organizaţie a cărei expertiză este căutată de către guverne din toată lumea, dar nu şi de cel din România. Am pus în mod repetat, pe masa ultimilor cinci premieri, proiecte detaliate de politici publice şi soluţii pentru digitalizarea României împreună cu oferta noastră gratuită şi imparţială de sprijin”, au menţionat reprezentanţii Code for Romania.



Ei au precizat că au trimis aceleaşi propuneri şi actualului preşedinte şi actualului Guvern, pentru a pune la dispoziţia lor, în interesul României, ”tot acest know-how şi un plan coerent de digitalizare”, concluzionând: ”Fără succes”.



Totodată, ei au menţionat că preşedintele avea în program, în 25 iunie, o vizită la biroul Code for Romania din Haga, urmând să fie discutată propunerea asociaţiei pentru digitalizarea României, ”care acoperea nu doar nevoile de politici publice, ci şi capacitatea de implementare necesară şi soluţii concrete – de la servicii publice digitale la mecanisme de apărare cognitivă de care România avea nevoie ieri”.



”Domnia sa nu a mai venit şi nici nu a oferit nici până în ziua de azi vreo explicaţie pentru acest lucru. Ulterior, am transmis încă o invitaţie la dialog către Preşedinţia României şi am avut pe data de 19 august o întâlnire cu unul dintre consilierii prezidenţiali, în care am pus din nou pe masă toate resursele şi sprijinul nostru. Aşteptăm în continuare un răspuns”, au adăugat aceştia.



Potrivit sursei citate, în luna august au început discuţiile şi cu Cancelaria Prim-Ministrului, iar în 18 septembrie, alături de comunitatea de peste 600 de experţi În Primul Rând, a fost pus la dispoziţia Guvernului ”un plan de reformă şi de digitalizare care să răspundă solicitării cancelariei de a nu oferi doar idei, ci şi asumare pentru implementarea reformei din interiorul statului”.



”Un plan concret cu mecanisme de construcţie de politici publice, cu soluţii de infrastructură, cu resursă umană pregătită pentru a construi serviciile publice pe care ni le dorim cu toţii. Un alt demers care a primit, abia după o lună, un răspuns negativ”, au precizat ei.



În acest context, reprezentanţii Code for Romania s-au declarat ”absolut nedumeriţi” de declaraţia preşedintelui.

”Relaţia naturală dintre autorităţi şi societatea civilă este una de colaborare în interesul public. Organizaţiile societăţii civile se află în serviciul public, au capacitatea, know-how-ul şi dorinţa de a lucra alături de cei aflaţi la guvernare pentru modernizarea României. Sperăm ca preşedintele şi Guvernul să ofere, în sfârşit, respectul binemeritat societăţii civile şi să pună bazele, pentru prima dată în 35 de ani, unui parteneriat real”, a concluzionat Asociaţia Code for Romania.

”Ceea ce spun eu, de ani de zile, este că noi, în ţara asta, nu avem proiecte. Avem idei? Avem. Dar ca aceste idei să fie transpuse în măsuri concrete, proiecte de legi, aici stăm foarte, foarte prost. Am mai spus în declaraţia, în expunerea pe care am făcut-o la acea întâlnire, am mai spus că eu sper că vom fi capabili, într-un interval de unu, doi, trei ani, în interiorul administraţiei statului, să avem această capacitate administrativă de a transforma idei în lucruri concrete. Ce am spus? Am spus că, în momentul acesta, eu nu o văd. Ea pe multe domenii nu există şi eu îmi doresc ca, nu doar mediul de afaceri, doresc ca ONG-uri, asociaţii profesionale, orice actor din statul ăsta să vină cu proiecte de lege gata făcute sau cu proiecte de hotărâri de Guvern gata făcute”, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, Nicuşor Dan.

El a adăugat însă că multe dintre aceste lucruri ”necesită resurse pe care mulţi nu le au”.

”Adică să analizezi, să zicem, cum am dat exemplu atunci, sistemul de scheme de ajutor pe care statul român îl are, care dintre ele au fost profitabile pentru statul român, au redus deficitul comercial, care au fost bani aruncaţi de statul român. Ca să faci o astfel de analiză, niciun ONG din ţara asta nu are resurse să plătească cinci analişti care să stea un an de zile şi să facă analiza asta. Mediul de afaceri are şi e în avantajul lor să o facă, să dea acele date, pe care, în momentul de faţă, nimeni în România nu le are. Ăsta a fost mesajul meu. Eu sper să creăm un stat care în timp să-şi producă toate, şi inclusiv am spus azi în conferinţă, că eu vreau o administraţie care să lucreze cu date şi să nu se întâmple cum, inclusiv când discutam de formarea Guvernului şi discutam de reducerea deficitului, azi să avem nişte date şi peste o săptămână datele alea să fie 50% din datele iniţiale. Nu se poate astfel. Cam asta am vrut să spun”, a explicat el.