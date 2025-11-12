Nicușor Dan, despre valul de eliberări ale marilor corupți de către Curtea Supremă condusă de Lia Savonea: ”E un semnal foarte prost pentru societate” / Abia aștept să discut cu CSM despre lipsa dosarelor de corupție la magistrați, despre promovările în sistem și despre cum funcționează Inspecția Judiciară

Nicușor Dan a calificat valul de eliberări ale marilor corupți de către Curtea Supremă condusă de Lia Savonea drept ”un semnal foarte prost pentru societate”. El a răspuns astfel la o întrebare adresată de jurnalista G4Media Ioana Câmpean.

Întrebat de ce nu a participat la nici o ședință CSM până acum, șeful statului a spus că așteaptă terminarea dezbaterii despre pensiile magistraților pentru a începe ”adevărata discuție” despre sistemul de justiție.

”De ce nu mai anchetăm magistrați, de exemplu? Statistic, nu se poate întâmpla ca o întreagă categorie profesională să nu aibă uscături. Cum funcționează Inspecția Judiciară, dacă nu cumva dă soluții diferite pe spețe similare? Cum se fac promovările în sistemul de justiție? Abia aștept să discut cu CSM”, a răspuns șeful statului la întrebarea G4Media.

Dialogul dintre jurnalista G4Media și președintele Nicușor Dan:

Ioana Câmpean: Ați făcut afirmația că ”presiunea societății la adresa magistraților e nejustificată”. Cum ar trebui să privească societatea valul de eliberări ale marilor corupți de către ÎCCJ condusă de Lia Savonea?

Nicușor Dan: E un semnal foarte prost pentru societate. Despre asta e și Strategia națională de apărare – despre sentimentul de justiție socială care e grav afectat de aceste măsuri. Statul a investit foarte mult pentru a ancheta fapte grave de corupție, și ei scapă.

Ceea ce eu nu am văzut, și undeva e și vina mea de a explica oamenilor, cât din această decizie revine CCR, Parlamentului și cât instanței. Eu nu am văzut analiza asta în spațiul public, și ar fi relevantă.

Ioana Câmpean: V-ați poziționat mai degrabă de partea magistraților în dezbatere. Nu considerați că și magistrații au contribuit la tensiuni prin auto victimizare, prin pozițiile vehemente. Chiar azi, au emis solicitarea unui acord care conține inclusiv solicitări de noi bani, plăți compensatorii. În calitatea de mediator nu ați participat la nici o ședință CSM. Veți participa? Când?

Nicușor Dan: Eu nu cred că m-am poziționat de partea magistraților. Am spus că nu e normal ca pensiile să fie la nivelul de acum și să iasă la pensie la 48 de ani. Dar am introdus niște nuanțe. Nu e un meci. Nu e concurs de like-uri, este de a rezolva o problemă socială. Și trebuie să acționăm cu responsabilitate.

În opinia mea, calitatea actului de justiție e mult mai importantă decât 70% sau 75%.

Nu e vorba numai despre sentimentul de dreptate în societate, ci și de insolvențe, de bani, de evaziune. În toate lucrurile astea, sistemul de justiție e important.

Fără discuție, toată lumea a greșit în dezbaterea publică cu privire la magistrați, poziții nepotrivite din ambele părți. Totul e să fim calmi și să încercăm să găsim justul echilibru între necesitățile uneori divergente ale părților din societate.

Eu abia aștept să terminăm discuția asta ca să începem discuția serioasă despre sistemul de justiție. Discuția despre pensii acoperă discuția serioasă. De ce nu mai anchetăm magistrați, de exemplu? Statistic, nu se poate întâmpla ca o întreagă categorie profesională să nu aibă uscături. Cum funcționează Inspecția Judiciară, dacă nu cumva dă soluții diferite pe spețe similare? Cum se fac promovările în sistemul de justiție? Abia aștept să discut cu CSM.

Ioana Câmpean: Aveți un termen la care să începeți discuția?

Nicușor Dan: După ce se termină discuția cu pensiile