UPDATE Darius Vâlcov, pedeapsă redusă de la 6 la 5 ani, după ce i s-a prescris fapta de trafic de influență / Decizia, luată de Curtea Supremă condusă de Lia Savonea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fostului ministru de Finanțe i-a fost redusă pedeapsa, marți, de la 6 la 5 ani, după ce i s-a prescris fapta de trafic de influență. Decizia a fost luată de Curtea Supremă condusă de Lia Savonea.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

UPDATE 17:34 Erată: Informația referitoare la eliberarea lui Darius Vâlcov a fost publicată inițial dintr-o eroare pe care G4Media și-o asumă. Informația a fost corectată: Darius Vâlcov rămâne în penitenciar, decizia ÎCCJ duce la scăderea pedepsei acestuia de la 6 ani la 5 ani.

Completul care a luat decizia a fost format din judecătoarele Luminița Criștiu-Ninu, Isabelle Tocan, Valerica Voica și Alin Sorin Nicolescu. Judecătoarea Ioana Bogdan a făcut opinie separată, conform surselor G4Media.

De ce a fost acuzat

Darius Vâlcov a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare în ”dosarul tablourilor”, în mai 2023. De precizat că fostul ministru PDL a fost și unul dintre cei mai loiali colaboratori ai lui Liviu Dragnea, cel care conducea de facto Guvernul României pe vremea premierilor Mihai Tudose, Viorica Dăncilă sau Sorin Grindeanu.

Vâlcov era acuzat în două dosare penale (de unul a scăpat prin prescripție) și i s-a pus sechestru pe bani şi bunuri, printre care 3 lingouri de aur, 172 de tablouri şi piese de mobilier în valoare de 2 milioane de euro.

Vâlcov era acuzat de DNA de şpăgi şi un prejudiciu de peste 9 milioane de lei. După condamnarea definitivă din mai 2023, Vâlcov a fost dat în urmărire internațională pentru că nu se mai afla în țară și nu a revenit după condamnarea definitivă.

Darius Vâlcov a fost adus în România în august 2023.

Minuta instanței

1783/1/2023* – Minuta deciziei penale nr. 23 Cu majoritate: Admite recursul în casaţie declarat de inculpatul Vâlcov Darius Bogdan împotriva deciziei penale nr. 38 din data de 2 mai 2023, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători în dosarul nr. 790/1/2019. Casează, în parte, decizia penală recurată şi, în rejudecare: Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare, aplicată inculpatului, în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor, astfel: – pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prevăzută de art. 291 alin. (1) din Codul penal, cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi art. 19 din OUG nr. 43/2002; – pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 187/2012 şi art. 19 din OUG nr. 43/2002; – sporul de 1 an închisoare. În baza art. 448 alin. (1) pct. 2 lit. a) raportat la art. 396 alin. (1) şi (6), art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală şi art. 154 alin. (1) lit. c) din Codul penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Vâlcov Darius Bogdan pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prevăzută de art. 291 alin. (1) din Codul penal, cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi art. 19 din OUG nr. 43/2002, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. Menţine pedeapsa de 5 ani închisoare, aplicată inculpatului Vâlcov Darius Bogdan pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 187/2012 şi art. 19 din OUG nr. 43/2002. Înlătură aplicarea dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) din Codul penal. Înlătură aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, pe o perioadă de 3 ani şi a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi, în ceea ce priveşte infracţiunea de trafic de influenţă. Menţine pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, pe o perioadă de 3 ani şi pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi, în ceea ce priveşte infracţiunea de spălare a banilor. Anulează formele de executare emise în baza deciziei recurate şi dispune emiterea unui nou mandat de executare pentru pedeapsa de 5 ani închisoare. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Vâlcov Darius Bogdan durata reţinerii, a arestului preventiv şi a arestului la domiciliu, începând cu data de 25.03.2015 până la 23.06.2015, inclusiv şi durata pedepsei executate, de la data de 14 august 2023 la zi. Menţine dispoziţia privind confiscarea sumei de 6.200.000 lei de la inculpatul Vâlcov Darius Bogdan. Menţine măsurile asigurătorii dispuse faţă de inculpatul Vâlcov Darius Bogdan prin ordonanţele din datele de 27 martie 2014, 31 martie 2015, 30 aprilie 2015 şi 11 mai 2015, emise în dosarul nr. 378/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, până la concurenţa sumei de 6.200.000 lei. Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei penale recurate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea prezentei cauze rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 4 noiembrie 2025. Cu opinie separată, în sensul respingerii, ca nefondat, a recursului în casaţie declarat de inculpatul Vâlcov Darius Bogdan împotriva deciziei penale nr. 38 din data de 2 mai 2023, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători în dosarul nr. 790/1/2019, cu obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare către stat.