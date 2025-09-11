Judecătoarea Lia Savonea a admis plângerile Grivco şi ale altor inculpaţi condamnaţi din dosarul lui Dan Voiculescu împotriva deciziei de clasare a dosarului fostei judecătoare Camelia Bogdan / Savonea a constatat că dosarul Cameliei Bogdan s-a prescris

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis joi, 11 septembrie, plângerile formulate de Compania de Cercetări Aplicative și Investiții SA, Grupul Industrial Voiculescu și Compania SA, Pantiș Sorin, Sandu Jean Cătălin și Săvulescu Vlad Nicolae împotriva ordonanței de clasare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție care o vizează pe fosta judecătoare Camelia Bogdan.

„Schimbă temeiul de drept al clasării dispuse pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. 1 C.pen., cu referire la intimata Bogdan Camelia, din art. 16 alin. (1) lit. a) și respectiv, art. 16 alin. (1) lit. b) C.proc.pen., în art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., respectiv, a intervenit prescripția răspunderii penale”, se arată în minuta instanței supreme.

Reamintim că firma lui Dan Voiculescu a contestat decizia de clasare la Înalta Curte.

Așa s-a format dosarul nr. 2655/1/2023 pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Grupul Industrial Voiculescu și Compania (GRIVCO) a contestat ordonanța de clasare la ÎCCJ și dosarul a ajuns la completul 11 CP.

Acest complet este format din judecătoarea Lia Savonea, fostă șefă a CSM și a Curții de Apel București, actuala șefă a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Savonea se va pronunța pe 26 septembrie 2024 dacă redeschide dosarul împotriva judecătoarei Camelia Bogdan, cea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu, a procurorului care l-a anchetat, Emilian Eva, și a specialistului DNA care a stabilit prejudiciul, Aurelia Nicolae.