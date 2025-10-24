A absolvit Dreptul, în Italia, în doar 3 ani cu o teză despre Ceaușescu / O tânără cu părinți români e dată exemplu în peninsulă / ”Poți găsi timp dacă vrei. Am avut întotdeauna vreme pentru prieteni și familie, am ieșit în oraș, am făcut sport”

Noemi Scortos s-a născut la Torino din părinți români. A picat examenul de admitere la medicină, apoi a decisă să facă altceva. Acum, la 23 de ani, profesează ca avocat.

Noemi a reușit ceva ce mulți ar considera imposibil: absolvirea facultății de drept în trei ani, finalizând un curs de cinci ani, scrie Corriere della Sera.

„În ultimul an și jumătate am susținut 21 de examene, când, în mod normal, în aceeași perioadă s-ar susține șapte-opt”, spune ea zâmbind, urmărindu-și CV-ul universitar, rezultat al organizării, pasiunii și ambiției.

Absolventă de liceu clasic, născută și crescută la Torino din părinți români, Scortos a lucrat mereu în timpul studiilor: mai întâi într-un supermarket din Ciriè, apoi ca chelneriță într-un restaurant.

„Am început primul an normal”, explică el, „aproape din întâmplare, pentru că picasem examenul la Medicină și m-am înscris la Drept. După un timp, însă, m-am obișnuit și am auzit de posibilitatea de a absolvi mai devreme. La început a fost aproape o joacă, dar apoi am depus cereri la consiliul profesoral, ceea ce mi-a deblocat examenele pentru următorii ani. Din acel moment, s-a declanșat o pasiune foarte puternică care m-a împins să accelerez”, povestește ea.

Odată ce a primit undă verde, a mers într-un ritm furios, cu sesiuni de 7-8 examene fiecare, finalizând ultimul pe 9 septembrie și încununându-l pe 16 octombrie, ziua absolvirii. Teza, despre litigiile funciare din România după căderea lui Ceaușescu, este o punte între rădăcinile sale și cariera pe care o construiește.

Angajamentul nu a împiedicat-o să cultive o viață socială.

„Poți găsi timp dacă vrei. Am avut întotdeauna spațiu pentru prieteni și familie, am ieșit în oraș sâmbătă seara, am făcut sport. Desigur, ești întotdeauna puțin obosit, învățam adesea până târziu în noapte, dar era ușor de gestionat”, povestește tânăra.

Legăturile cu colegii de curs, în schimb, au rămas puține.

„Practic, am urmat împreună anii trei, patru și cinci și nu am putut participa la toate cursurile. De aceea, am păstrat relații doar cu câțiva colegi, care au fost prezenți și la petrecerea mea de absolvire”.

Privind spre viitor, proaspăta absolventă are idei clare: va începe să profeseze ca avocat și vizează calificarea profesională. „Sunt ambițioasă și hotărâtă”, conchide ea, „deocamdată vreau să mă concentrez pe asta. Apoi voi avea destul timp pentru cariera mea, sunt încă foarte tânără și am un avantaj de doi ani față de colegii mei”, explică Noemi.