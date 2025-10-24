Agenția Europeană de Mediu: România are cel mai poluat aer din Europa / Aici e cea mai ridicată concentrație medie anuală de PM2.5, particule fine de reziduri / Suntem pe locul 6 în UE la numărul de decese cauzate de boli ale sistemului respirator

România conduce UE în ceea ce privește poluarea aerului, cu niveluri medii de PM2,5 semnificativ mai ridicate, potrivit unei analize a Agenției Europene de Mediu.

România are o concentrație medie de PM2,5 de 16. Alte țări cu niveluri ridicate includ Bulgaria (15), Cipru (15) și Polonia (15). Estonia are cel mai scăzut nivel de poluare, cu 4.

PM2,5 se referă la particule fine inhalabile cu diametrul mai mic de 2,5 micrometri. Aceste particule pot pătrunde adânc în plămâni și în fluxul sanguin, cauzând probleme grave de sănătate, inclusiv boli respiratorii, boli de inimă și chiar cancer.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a stabilit orientări și mai stricte, recomandând ca concentrațiile anuale de PM2,5 să nu depășească 5 µg/m³.

”Poluarea aerului a scăzut constant în Europa în ultimele decenii.

Cu toate acestea, ea rămâne cel mai mare risc pentru sănătatea mediului în regiune: provoacă boli, scade calitatea vieții și duce la decese care ar putea fi prevenite.

Directiva UE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa a intrat în vigoare la 10 decembrie 2024, reprezentând o etapă importantă în eforturile de reducere în continuare a poluării aerului.

Aceasta stabilește standarde noi și revizuite de calitate a aerului care trebuie atinse până la 1 ianuarie 2030”, precizează Agenția Europeană de Mediu.

Potrivit statisticilor Eurostat, România se află pe locul 6 în Uniunea Europeană la numărul de decese cauzate de boli ale sistemului respirator.

Bolile sistemului respirator au reprezentat 6,1% din totalul deceselor din UE în 2021, în timp ce media În România a fost în 2021 de 8,2%.

În 2021, în UE au existat 324 300 de decese cauzate de boli ale sistemului respirator, echivalentul a 6,1% din totalul deceselor în rândul rezidenților.

În acest an, în România au decedat în urma bolilor sistemului respirator 23.948 de persoane, ceea ce reprezintă 7,38% din totalul deceselor înregistrate din această cauză, în Europa.

Pe primul loc în acest clasament se află Germania (57 de mii), urmată de Italia (45 de mii), Franța (36 de mii), Spania (35 de mii) și Polonia (28 de mii).

Ca și procent al deceselor în urma bolilor sistemului respirator din totalul deceselor, România se află pe locul 12 în Europa, cu 7,2%. Pe primele poziții se află Turcia (13%), Malta (10,8%), Danemarca (10,5%) și Slovacia (9,4%).