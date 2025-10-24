Avocat din Olt, prins în flagrant în timp ce primea mită 30.000 de euro. Banii ar fi fost ceruți pentru angajări la spital și serviciul de ambulanță

Un avocat din Olt a fost reținut de procurorii DNA după ce ar fi primit 30.000 de euro pentru a-și exercita presupusa influență asupra unor funcționari din Spitalul Municipal Caracal și Serviciul Județean de Ambulanță Olt, în vederea angajării unor persoane pe posturi de asistent medical și ambulanțier. Alături de el a fost reținut și un complice.

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova, avocatul R.R.N., membru al Baroului Olt, este acuzat de două infracțiuni de trafic de influență, în formă continuată, iar M.N.C., o persoană fără calitate specială, este cercetat pentru complicitate la trafic de influență.

Surse apropiate anchetei ai declarat pentru G4Media că este vorba de avocatul Rachieru Răzvan Nicușor.

Anchetatorii susțin că, la mijlocul lunii octombrie, avocatul ar fi pretins bani de la un martor, promițându-i că poate interveni la funcționari din Spitalul Municipal Caracal și la un președinte de autoritate locală pentru a-l ajuta să obțină un post de asistent medical, precum și unul pentru soția sa.

Ulterior, R.R.N. ar fi cerut 10.000 de euro pentru a interveni în favoarea soției martorului și, separat, 30.000 de euro pentru a obține două posturi de ambulanțier la Serviciul Județean de Ambulanță Olt – câte 15.000 de euro pentru fiecare loc de muncă.

Procurorii susțin că, pe 23 octombrie 2025, inculpații au fost prinși în flagrant în momentul primirii banilor:

complicele M.N.C. ar fi primit 3.000 de euro din cei 5.000 pretinși pentru sine,

iar avocatul R.R.N. ar fi încasat 30.000 de euro pentru sine și 1.000 de euro pentru complicele său.

După flagrant, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați Curții de Apel Craiova cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt sprijinite de lucrători din cadrul Biroului de Operațiuni Speciale Dolj, iar DNA precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.