Fostul premier georgian Garibashvili a fost inculpat pentru spălare de bani / Georgia este marcată de proteste antiguvernamentale de peste un an de zile

Fostul premier georgian Irakli Garibaşvili a fost inculpat vineri pentru spălare de bani la scară mare, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Garibaşvili a fost şef al guvernului de la Tbilisi în 2013-2015, apoi în 2021-2024. Este cunoscut ca loial miliardarului Bidzina Ivanişvili, cel mai bogat om din Georgia, considerat de mulţi conducătorul de facto al ţării.

Autorităţile georgiene au anunţat săptămâna trecută că poliţia a percheziţionat locuinţele altor doi aliaţi ai lui Ivanişvili, în afară de reşedinţa lui Garibaşvili, în cadrul unei campanii anticorupţie mai ample.

Procurorul general a precizat vineri că acuzaţia împotriva fostului prim-ministru ar putea duce la o condamnare de până la 12 ani de închisoare. şi a declarat presei locale că din locuinţa lui Garibaşvili au fost confiscate 6,5 milioane de dolari cash.

Deocamdată, Garibaşvili nu a comentat.

În prezent, în Georgia sunt reprimaţi şi oponenţii lui Ivanişvili, demonstranţi pro-occidentali care ies în stradă de peste un an, acuzând partidul guvernamental Visul Georgian de autoritarism şi orientare pro-rusă.

Deşi între Tbilisi şi Moscova nu există relaţii diplomatice oficiale, Georgia şi-a întărit din 2022 legăturile cu Rusia, susţinând că astfel acţionează în interesul păcii mai presus de orice.

Mai mulţi lideri ai opoziţiei au ajuns în închisoare în Georgia, care a fost considerată multă vreme printre cele mai democratice şi pro-occidentale state desprinse din fosta Uniune Sovietică.

Acuzaţiile împotriva lui Garibaşvili sunt însă primele care vizează un membru marcant al elitei politice.

Fostul premier în vârstă de 43 de ani şi-a desfăşurat aproape întreaga carieră ca angajat în companiile lui Ivanişvili, înainte de a intra în politică cu partidul Visul Georgian. El a contribuit la începutul reorientării ţării dinspre Occident spre Rusia; în 2023, a declarat într-un discurs în Slovacia că extinderea NATO este cauza invaziei ruse în Ucraina.