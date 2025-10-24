Primarul Istanbulului, principalul rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, este vizat de o nouă anchetă / O plângere împotriva partidului său de opoziţie a fost respinsă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O anchetă pentru spionaj a fost declanşată contra primarului de opoziţie al Istanbulului Ekrem Imamoglu, întemniţat din martie pentru acuzaţii de corupţie pe care el le respinge, informează vineri agenția de știri AFP, care citează agenţia de stat Anadolu, informație preluată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Directorul său de campanie din timpul alegerilor municipale din 2019 şi 2024, Necati Özkan, şi redactorul-şef al canalului de opoziţie Tele1, Merdan Yanardag, sunt de asemenea vizaţi de ancheta Parchetului general de la Istanbul.

Această nouă anchetă ce îl vizează pe Ekrem Imamoglu, considerat cel mai serios rival al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, intervine în timp ce la un tribunal din Ankara s-au desfăşurat audieri asupra unor acuzaţii de fraudă împotriva Partidului Republican al Poporului (CHP, social-democrat), formaţiunea politică a lui Imamoglu.

Noul dosar împotriva lui Ekrem Imamoglu a început cu arestarea la începutul lui iulie a unui om de afaceri turc acuzat de spionaj în folosul unor state străine. Potrivit biroului procurorului din Istanbul, acest om de afaceri şi Necati Özkan ar fi împărtăşit, în timpul campaniei din 2019, date electorale confidenţiale cu servicii de informaţii străine.

Vineri, un tribunal de la Ankara a respins o plângere asupra unor acuzaţii privind cumpărări de voturi în timpul unui congres al CHP, acuzaţii ce ameninţau conducerea partidului.

Decizia judecătorilor, care au declarat plângerea nefondată, a fost primită cu aplauze în sala de audieri.

Dacă plângerea ar fi avut succes, ea ar fi putut duce la destituirea conducerii CHP, vizat în mod repetat de anchete şi arestări.

Susţinătorii CHP, partid care a câştigat la mare distanţă alegerile locale de anul trecut în detrimentul coaliţiei aflate la putere, acuză guvernul că încearcă să slăbească opoziţia cu ajutorul justiţiei.