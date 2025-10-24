Un camion românesc dărâmă arcada unui apeduct spaniol, construit în urmă cu 242 de ani / Șoferul a fost redirecționat de GPS, după ce un alt drum a fost închis în zonă

Un camion înmatriculat în România a demolat în joi în Algeciras (Cádiz, Spania) o parte din Arcos de El Cobre, un apeduct construit în anul 1783, anunță presa spaniolă.

Șoferul a dărâmata arcada în momentul în care a încercat să treacă pe sub structura acestuia. Incidentul a avut loc în jurul orei 7.30 a.m., când camionul traversa zona, în apropierea unei zone industriale.

Potrivit mai multor locuitori din zonă, de când o șosea din apropiere s-a închis pentru lucrări de întreținere, fluxul de camioane de aici a crescut considerabil, deoarece șoferii caută rute alternative pentru a ajunge la zonele industriale și la portul Algeciras.

Aceste rute sunt marcate de sistemele de navigație GPS, dar nu iau în considerare aspecte precum dimensiunile vehiculelor. Aceasta este o zonă în care traficul greu este restricționat.

Tehnicieni de la departamentele de urbanism și cultură ai municipalității s-au prezentat la accident pentru a evalua daunele produse structurii, una care este protejată de către Junta de Andalucía (guvernul regional andaluz).

Într-o declarație, primăria a informat că a pus deja în aplicare mecanismele care vor permite reconstrucția Arcos de El Cobre.

Camionul a fost avariat în urma accidentului și a trebui să fie îndepărtat de un alt vehicul. Resturile rezultate în urma accidentului au fost, de asemenea, îndepărtate, iar zona a fost închisă circulației și persoanelor din motive de siguranță.

Primarul din Algeciras, José Ignacio Landaluce, a asigurat că structura „va fi restaurată cât mai curând posibil și că Primăria va revendica prin toate mijloacele costurile care decurg din această acțiune.

Apeductul din El Cobre fac parte din infrastructura cunoscută sub numele de apeductul Algeciras, care a început să fie construit în secolul al XVIII-lea pentru a alimenta cu apă orașul, care era în curs de reconstrucție la acea vreme, după plecarea locuitorilor spanioli din Gibraltar.