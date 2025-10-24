Președintele Nicușor Dan are azi întâlniri cu cei doi lideri din Iași trimiși în judecată în cinci dosare de corupție – primarul Mihai Chirica și președintele CJ Costel Alexe. Șeful statului ceruse ”atacarea frontală a corupției”

Președintele Nicușor Dan face vineri o vizită în Iași, unde participă la ceremonia festivă organizată cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Agenda oficială a Administrației Prezidențiale arată că președintele Nicușor Dan are în program întâlniri separate cu cei doi lideri liberali trimiși în judecată în mai multe dosare de corupției – primarul Mihai Chirica și președintele Consiliului Județean, Costel Alexe.

Președintele Nicușor Dan a anunțat în 13 octombrie că este nevoie de ”atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se ”preocupe” de acest fenomen. ”Cu toate precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în procesul de … să-i spunem activitatea Parchetului. Toate discuția pe care am avut-o în spațiul public. Vrem să, pe de o parte, vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și de demarcația între Servicii de Informații și Parchet să fie foarte bine făcut”, a spus Dan într-un interviu acordat Știrilor ProTV.

Mihai Chirica, reales de ieșeni anul trecut pentru al treilea mandat de primar, este trimis în judecată în trei dosare de corupție.

Chirica a fost trimis a treia oară în judecată în aprilie 2024. Procurorii îi impută un prejudiciu de 12 milioane de euro. Procurorii DIICOT au înregistrat la Curtea de Apel dosarul numit generic „Veranda”, în care edilul și mai mulți angajați ai municipalității sunt acuzați că ar fi emis ilegal 8 autorizații de construire, beneficiarul acestora fiind omul de afaceri Cristin Zămosteanu.

„Veranda” este al treilea dosar în care Mihai Chirica are calitatea de inculpat, după dosarele „Skoda” (prejudiciu de 500.000 de lei) și „Flux”.

Costel Alexe, ales anul trecut președintele Consiliului Județean Iași pentru al doilea mandat, are două dosare de corupție pe masa judecătorilor.

În 2022, Alexe a fost trimis în judecată în dosarul cunoscut drept ”Tabla” în care este acuzat de procurori că a cerut șpagă tablă în valoare de aproape 100.000 lei. Tot în 2022, Costel Alexe a fost trimis în judecată de procurorii DNA sub acuzația săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu în legătură cu numirea unui director interimar al Școlii Populare de Arte „Titel Popovici” Iași.

Vezi mai jos agenda oficială a lui Nicușor Dan în Iași:

14:00

Participare la ceremonia festivă organizată cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității de Arte „George Enescu”; Alocuțiune

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași

15:00

Vizită la Antibiotice Iași

16:00

Întâlnire cu echipa MAVIS Artificial Heart din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

17:00

Participare, în format videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing)

19:00

Întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri

Palas Campus, Iași

20:30

Întâlnire cu Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica

20:45

Întâlnire cu Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe