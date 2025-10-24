Trump spune că un donator privat a oferit 130 de milioane de dolari pentru a acoperi salariile militare în „shutdown”

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că un donator privat bogat a oferit 130 de milioane de dolari guvernului american pentru a acoperi potenţialele deficite salariale militare cauzate de blocajul administrativ în derulare, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Vorbind la un eveniment la Casa Albă, Trump l-a lăudat pe bogatul donator numindu-l patriot şi „prieten de-al meu”, dar a refuzat să-i spună numele.

„Ne-a sunat zilele trecute şi ne-a spus: ‘Aş dori să acopăr orice deficit pe care îl aveţi din cauza închiderii blocajului democrat, pentru că iubesc armata şi iubesc ţara'”, a afirmat Trump.

Administraţia se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a se asigura că militarii activi îşi primesc salariile, în ciuda impasului bugetar. Trump a semnat anterior un ordin executiv care cerea Pentagonului să redirecţioneze fondurile de cercetare neutilizate pentru a acoperi salariile.

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, a spus că schimbarea finanţării militare este o soluţie temporară şi a avertizat că trupele ar putea în curând să îşi piardă salariile dacă Congresul nu reuşeşte să adopte o rezoluţie bugetară.

Guvernul federal al SUA este parţial închis de la 1 octombrie, deoarece membrii Congresului rămân blocaţi în ceea ce priveşte un nou buget, disputele privind subvenţiile pentru asistenţă medicală fiind în centrul impasului.

Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.