Avertismentul dur al lui Hamilton pentru piloții McLaren în lupta din F1 cu „balaurul” Verstappen
Lewis Hamilton a transmis un mesaj clar piloților McLaren, multiplul campion mondial avertizându-i pe Oscar Piastri și Lando Norris că trebuie să blocheze „orice vine din exterior” dacă vor să reziste în lupta pentru titlul mondial din F1 unui adevărat „balaur” cum este Max Verstappen.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Lewis Hamilton știe cum se câștigă campionatele mondiale din Formula 1 (deține un record de șapte titluri – la egalitate cu Michael Schumacher), dar și cum se pierd dramatic.
În acest context, Hamilton îi avertizează pe piloții McLaren (în pierdere evidentă de viteză față de Verstappen) că trebuie să se trezească și să blocheze orice vine din exterior pentru a putea face față presiunii fantastice din finalul de sezon de F1.
„În acest scenariu, este o provocare când ești în echipă, presiunea este mare.
Este cu siguranță un moment în care chiar trebuie să îți pui ochelarii. Trebuie să blochezi absolut totul din exterior, pentru că vin atât de multe — pozitive și negative”, spune Hamilton pentru Sky Sports F1, atunci când vine vorba despre ceea ce trebuie să facă Piastri și Norris.
- „I-aș fi spus că este un idiot” – Verstappen uimește lumea F1 după revenirea incredibilă din finalul sezonului
Lewis îl laudă pe rivalul Verstappen, cel despre care spune că are un fantastic instinct de prădător.
„Trebuie să fii cu adevărat tăios. Ăsta este Max, va lua totul de la ei (avantajul din clasament) dacă ei nu reacționează prompt”, a avertizat Hamilton.
„Ei trebuie să împingă și trebuie să sape adânc pentru a putea ține piept cuiva ca Max și mașinii în care se află în acest moment (n.r. un monopost RedBull dominant din nou)” – Lewis Hamilton.
- Aston Martin, sub lupa FIA – Echipa din F1 admite o încălcare a reglementărilor plafonului de costuri
Cheia succesului pe acest final de sezon va fi consistența, este de părere Lewis.
„Consecvența este esențială și ați văzut asta la Max în ultimele curse”, a adăugat Hamilton.
Cu 141 de puncte rămase în joc, Hamilton avertizează: „Acum se vede cine e făcut pentru presiune.”
În august erau 104 puncte ce îl separau pe Verstappen de primul loc, acum ecartul s-a topit sub cursele fantastice făcute de olandez: 14 puncte până la Lando Norris (al doilea clasat) și 40 până la Oscar Pistri, liderul în derivă al F1.
Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Austin
1 Oscar Piastri (McLaren) 346 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 332
3 Max Verstappen (RedBull) 306
4 George Russell (Mercedes) 252
5 Charles Leclerc (Ferrar) 192
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 142
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 89
8 Alexander Albon (Williams) 73
9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
11 Carlos Sainz (Williams) 38
12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37
13 Lance Stroll (Aston Martin) 32
14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30
15 Esteban Ocon (Haas) 28
16 Yuki Tsunoda (RedBull) 28
17 Pierre Gasly (Alpine) 20
18 Oliver Bearman (Haas) 20
19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0.
Clasamentul constructorilor din F1
1 McLaren 678 puncte / campioană
2 Mercedes 341
3 Ferrari 334
4 RedBull 331
5 Williams 111
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 69
8 Kick Sauber 59
9 Haas 48
10 Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) – Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
S-ar putea să te intereseze și
- „Ticăloșenia a existat mereu în F1”, spune un fost mecanic după momentul controversat de la Austin cu RedBull în rolul principal
- Max Verstappen anunță factorul care „va face diferența” în lupta pentru titlul mondial F1
- A copiat RedBull monopostul McLaren? Andrea Stella explică „renașterea” rivalilor din F1
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.