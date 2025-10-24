Avertismentul dur al lui Hamilton pentru piloții McLaren în lupta din F1 cu „balaurul” Verstappen

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lewis Hamilton a transmis un mesaj clar piloților McLaren, multiplul campion mondial avertizându-i pe Oscar Piastri și Lando Norris că trebuie să blocheze „orice vine din exterior” dacă vor să reziste în lupta pentru titlul mondial din F1 unui adevărat „balaur” cum este Max Verstappen.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Lewis Hamilton știe cum se câștigă campionatele mondiale din Formula 1 (deține un record de șapte titluri – la egalitate cu Michael Schumacher), dar și cum se pierd dramatic.

În acest context, Hamilton îi avertizează pe piloții McLaren (în pierdere evidentă de viteză față de Verstappen) că trebuie să se trezească și să blocheze orice vine din exterior pentru a putea face față presiunii fantastice din finalul de sezon de F1.

„În acest scenariu, este o provocare când ești în echipă, presiunea este mare.

Este cu siguranță un moment în care chiar trebuie să îți pui ochelarii. Trebuie să blochezi absolut totul din exterior, pentru că vin atât de multe — pozitive și negative”, spune Hamilton pentru Sky Sports F1, atunci când vine vorba despre ceea ce trebuie să facă Piastri și Norris.

Lewis îl laudă pe rivalul Verstappen, cel despre care spune că are un fantastic instinct de prădător.

„Trebuie să fii cu adevărat tăios. Ăsta este Max, va lua totul de la ei (avantajul din clasament) dacă ei nu reacționează prompt”, a avertizat Hamilton.

„Ei trebuie să împingă și trebuie să sape adânc pentru a putea ține piept cuiva ca Max și mașinii în care se află în acest moment (n.r. un monopost RedBull dominant din nou)” – Lewis Hamilton.

Cheia succesului pe acest final de sezon va fi consistența, este de părere Lewis.

„Consecvența este esențială și ați văzut asta la Max în ultimele curse”, a adăugat Hamilton.

Cu 141 de puncte rămase în joc, Hamilton avertizează: „Acum se vede cine e făcut pentru presiune.”

În august erau 104 puncte ce îl separau pe Verstappen de primul loc, acum ecartul s-a topit sub cursele fantastice făcute de olandez: 14 puncte până la Lando Norris (al doilea clasat) și 40 până la Oscar Pistri, liderul în derivă al F1.