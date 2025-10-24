G4Media.ro
Deficitul comercial al Clujului ajunge la un miliard de euro în primele…

industrie, fabrica, productie industriala
sursa foto: © Photographerlondon | Dreamstime.com

Deficitul comercial al Clujului ajunge la un miliard de euro în primele 7 luni ale anului, fiind în creștere / Județul a avut exporturi de 1,7 miliarde de euro în această perioadă

24 Oct

Deficitul comercial al Clujului depășește pentru prima dată în ultima vreme un miliard de euro, în primele șapte luni din acest an, arată datele Direcției Județene de Statistică publicate azi, anunță Actual de Cluj.

Activitatea de comerț exterior din județul Cluj a totalizat, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie, exporturi în valoare de 1,7 miliarde de euro și importuri de 2,76 miliarde. Față de perioada corespunzătoare din 2024, exporturile au scăzut ușor, cu 0,4%, în timp ce importurile au crescut cu 0,5%. Această evoluție a condus la un deficit comercial de un miliard de euro, mai mare cu 2% față de cel înregistrat în primele șapte luni din 2024.

În luna august producţia industrială din județul Cluj a înregistrat o creștere de 3% faţă de aceeaşi lună a anului precedent, potrivit datelor statistice publicate azi. Per total, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2025, indicele producției industriale a fost de 104,3% comparativ cu perioada similară din 2024, ceea ce indică o evoluție pozitivă a activităților industriale din județ.

Pe de altă parte, cifra de afaceri din industrie a avut o ușoară scădere în luna august, fiind cu 1,7% mai mică decât în august 2024. Totuși, pe primele opt luni ale anului, indicatorul a fost în creștere, ajungând la 103,8% față de aceeași perioadă din anul trecut.

Tags: , ,
