G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

„A luptat până la capăt” – Lumea ciclismului, în doliu după moartea…

Kevin Bonaldo a murit din cauza unui stop cardiac.
Kevin Bonaldo / Sursa foto: captură YouTube

„A luptat până la capăt” – Lumea ciclismului, în doliu după moartea lui Kevin Bonaldo, în vârstă de 25 de ani

Sportz24 Oct • 729 vizualizări 0 comentarii

Lumea ciclismului este în doliu după ce Kevin Bonaldo, în vârstă de doar 25 de ani, a murit după o lună de luptă grea dusă în spital, transmite cyclinguptodate.com.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ciclistul italian s-a prăbușit la finalul cursei Piccola Sanremo, pe 21 septembrie, din cauza unui stop cardiac.

I-au fost acordate primele îngrijiri medicale, iar mai apoi a fost transportat de urgență la spitalul San Bortolo din Vicenza, unde a fost internat la terapie intensivă și menținut în comă indusă.

„Vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijinit. Kevin a simțit toate aceste încurajări și, până la sfârșit, a luptat în fiecare zi pentru a-și reveni”, a spus fratele său, într-un mesaj transmis în numele familiei.

„O lună de luptă curajoasă între viață și moarte” — Reacția echipei SC Padovani

Clubul său, SC Padovani Polo Cherry Bank, a transmis un mesaj de adio după tragicul eveniment.

„Suntem devastați. Kevin a fost un exemplu de curaj și determinare. Gândurile noastre sunt alături de familia sa.”

În ultimele săptămâni, medicii observaseră semne de ameliorare, dar starea lui Kevin s-a agravat în ultimele ore, iar ciclistul a murit la doar 25 de ani.

S-ar putea să te intereseze și:

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.