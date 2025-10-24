„A luptat până la capăt” – Lumea ciclismului, în doliu după moartea lui Kevin Bonaldo, în vârstă de 25 de ani

Lumea ciclismului este în doliu după ce Kevin Bonaldo, în vârstă de doar 25 de ani, a murit după o lună de luptă grea dusă în spital, transmite cyclinguptodate.com.

Ciclistul italian s-a prăbușit la finalul cursei Piccola Sanremo, pe 21 septembrie, din cauza unui stop cardiac.

I-au fost acordate primele îngrijiri medicale, iar mai apoi a fost transportat de urgență la spitalul San Bortolo din Vicenza, unde a fost internat la terapie intensivă și menținut în comă indusă.

„Vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijinit. Kevin a simțit toate aceste încurajări și, până la sfârșit, a luptat în fiecare zi pentru a-și reveni”, a spus fratele său, într-un mesaj transmis în numele familiei.

„O lună de luptă curajoasă între viață și moarte” — Reacția echipei SC Padovani

Clubul său, SC Padovani Polo Cherry Bank, a transmis un mesaj de adio după tragicul eveniment.

„Suntem devastați. Kevin a fost un exemplu de curaj și determinare. Gândurile noastre sunt alături de familia sa.”

În ultimele săptămâni, medicii observaseră semne de ameliorare, dar starea lui Kevin s-a agravat în ultimele ore, iar ciclistul a murit la doar 25 de ani.

View this post on Instagram A post shared by Sc Padovani Polo Cherry Bank (@scpadovani1909)

