Ciclismul a intrat într-o nouă eră: Explicațiile pentru care viteza medie în 2025 a crescut spectaculos
News of Ciclismo a efectuat o analiză privind viteza medie a curselor din World Tour, iar concluzia este aceea conform căreia ciclismul profesionist a depășit barierele tradiționale.
Sursa citată menționează faptul că de-a lungul ultimilor 15 ani, ciclismul profesionist a rămas relativ constant atunci când vine vorba despre viteza medie a curselor contând pentru World Tour.
Cu toate acestea, începând din 2021 se observă o tendință de „creștere aceelerată a vitezelor din calendarul mondial”, susține News of Ciclismo.
„Accelerația din acest an a fost incredibilă”, notează sursa citată, subliniind că ritmul din competițiile recente a depășit toate așteptările.
Această modificare importantă reflecă inovațiile tehnologice din domeniul bicicletelor, îmbunătățirile în pregătirea fizică a rutierilor, dar și o strategie mai agresivă în curse.
Experții din ciclism pun această mărire a vitezei medii din World Tour pe seama mai multor factori.
- Bicicletele sunt din ce în ce mai bune: cadre mai ușoare, roți optimizate pentru aerodinamică, sisteme de transmisie mult mai eficiente.
- Antrenamentele au trecut la nivelul următor al performanței: monitorizare atentă cu ajutorul datelor GPS și biometrice.
- Nu în ultimul rând, tacticile de cursă au devenit mult mai agresive, ele favorizând doborârea unor recorduri de viteză.
„În 2021 a început o revoluție subtilă, dar foarte vizibilă, în viteza medie a curselor World Tour”, explică analiștii News of Ciclismo.
În acest sezon, viteza medie din World Tour a fost de 43.568 km/h.
Asta în condițiile în care în 2024 a fost de 42.229 km/h, în 2023 a fost de 41.807 km/h, iar în 2022 a fost de 41.286 de km/h.
