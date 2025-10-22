G4Media.ro
Ciclismul a intrat într-o nouă eră: Explicațiile pentru care viteza medie în…

Mattias Skjelmose în cursa Amstel Gold cu Tadej Pogacar și Remco Evenepoel
Sursa foto: DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

Ciclismul a intrat într-o nouă eră: Explicațiile pentru care viteza medie în 2025 a crescut spectaculos

Sportz22 Oct • 953 vizualizări 0 comentarii

News of Ciclismo a efectuat o analiză privind viteza medie a curselor din World Tour, iar concluzia este aceea conform căreia ciclismul profesionist a depășit barierele tradiționale.

Sursa citată menționează faptul că de-a lungul ultimilor 15 ani, ciclismul profesionist a rămas relativ constant atunci când vine vorba despre viteza medie a curselor contând pentru World Tour.

Cu toate acestea, începând din 2021 se observă o tendință de „creștere aceelerată a vitezelor din calendarul mondial”, susține News of Ciclismo.

„Accelerația din acest an a fost incredibilă”, notează sursa citată, subliniind că ritmul din competițiile recente a depășit toate așteptările.

Această modificare importantă reflecă inovațiile tehnologice din domeniul bicicletelor, îmbunătățirile în pregătirea fizică a rutierilor, dar și o strategie mai agresivă în curse.

Experții din ciclism pun această mărire a vitezei medii din World Tour pe seama mai multor factori.

  • Bicicletele sunt din ce în ce mai bune: cadre mai ușoare, roți optimizate pentru aerodinamică, sisteme de transmisie mult mai eficiente.
  • Antrenamentele au trecut la nivelul următor al performanței: monitorizare atentă cu ajutorul datelor GPS și biometrice.
  • Nu în ultimul rând, tacticile de cursă au devenit mult mai agresive, ele favorizând doborârea unor recorduri de viteză.

„În 2021 a început o revoluție subtilă, dar foarte vizibilă, în viteza medie a curselor World Tour”, explică analiștii News of Ciclismo.

În acest sezon, viteza medie din World Tour a fost de 43.568 km/h.

Asta în condițiile în care în 2024 a fost de 42.229 km/h, în 2023 a fost de 41.807 km/h, iar în 2022 a fost de 41.286 de km/h.

