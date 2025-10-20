Tadej Pogačar refuză 20 de milioane de dolari: „Nicio victorie nu valorează mai mult decât planeta”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Tadej Pogacar, cel mai bun ciclist al planetei, a uimit lumea sportului după ce a refuzat un contract de sponsorizare în valoare de 20 de milioane de dolari din partea unei mari companii energetice, transmite softsport24.com.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Liderul ierarhiei mondiale din ciclism a explicat care sunt cele două motive care nu l-au lăsat să semneze respectivul contract extrem de bănos: convingerile privind protecția mediului și etica personală.

„Nicio victorie sau salariu nu valorează mai mult decât planeta pe care trăim. Vreau să îmi folosesc poziția pentru a face alegeri care să inspire schimbarea, nu să o submineze”, a precizat Pogacar.

În schimb, rutierul sloven a făcut o investiție în speranță: case durabile pentru victimele dezastrelor.

Sursa citată vorbește despre faptul că Tadej a investit o parte din averea sa într-un proiect umanitar dedicat construirii de locuințe ecologice pentru familiile afectate de inundații și incendii forestiere.

Sunt folosite materiale sustenabile și energie regenerabilă pentru adăposturile făcute pentru cei în impas.

„Nu este vorba despre cuceri titluri importante sau a arăta bine în mediul online. Este vorba despre a le oferi oamenilor speranță și siguranță atunci când natura le-a luat totul.

Am fost norocos în viață și este timpul să dau ceva semnificativ înapoi. Integritatea contează cel mai mult atunci când nimeni nu se uită”, adaugă Pogacar.

Slovenul a adus în prim-plan familia și valorile în care a fost crescut.

„Familia mea m-a învățat că integritatea este mai importantă atunci când nimeni nu se uită”, a spus sportivul, subliniind că principiile moștenite din copilărie l-au ghidat în carieră.

Decizia slovenului de a refuza suma de 20 de milioane de dolari a fost aplaudată în lumea sportului, dar și în mediul online.

Fanii și activiștii de mediu l-au catalogat drept „un adevărat campion mondial și în afara cicslismului.”

Mai multe organizații ecologiste i-au propus deja lui Pogacar colaborări diverse pentru proiecte de sustenabilitate.

Liderul din ciclism este perceput ca o voce extrem de puternică pentru conștientizarea schimbărilor climatice.

Bonusurile lui Tadej pentru marile curse din ciclism sunt următoarele:

1 milion pentru Turul Franței

500.000 pentru Giro d’Italia (Turul Italiei)

500.000 pentru Vuelta (Turul Spaniei)

250.000 pentru titlul mondial.

În acest sezon, primele i-au adus lui Pogacar 1,25 milioane de euro.

Conform Gazzetta dello Sport, Pogacar are nouă parteneriate active: Colnago (biciclete), DMT (încălțăminte), Met (căști), Continental (anvelope), Enervit (nutriție), Jana (apă), Plume (wi-fi), Biroul de turism din Slovenia și MyWhoosh (platformă de ciclism virtual).

Negocierile pentru 2026 sunt în desfășurare, iar Pogacar și-ar putea dubla veniturile din sponsorizări: undeva la aproximativ 4 milioane de euro.