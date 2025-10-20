Pete Hegseth, acuzat că a purtat o cravată în culorile Rusiei la întâlnirea cu Zelenski de la Casa Albă

O dispută diplomatică a izbucnit după ce Pete Hegseth a fost acuzat că a purtat o cravată în culorile steagului Rusiei la întâlnirea de la Casa Albă cu Volodimir Zelenski, scrie The Telegraph.

Secretarul de război al SUA a purtat o cravată cu dungi albe, albastre și roșii în timpul vizitei președintelui ucrainean la Casa Albă, vineri, iar unii observatori au notat că aceasta avea culorile steagului rus.

Tass, agenția de știri de stat rusă, a declarat că Hegseth „s-a remarcat” față de colegii săi purtând o „cravată în culorile tricolorului rus”.

„Cravata lui Hegseth, cu dungi albe, albastre și roșii aranjate în aceeași ordine ca pe steagul național rus, s-a remarcat printre ținutele altfel sobre ale delegației americane”, a scris agenția rusă de stat.

„Deși steagul Statelor Unite include aceleași culori, ordinea și designul au făcut ca alegerea să fie deosebit de frapantă. Trump și ceilalți oficiali au optat pentru cravate simple”.

Kirill Dmitriev, trimisul economic al lui Putin, a alimentat și mai mult controversa prin distribuirea unei imagini a cravatei lui Hegseth, însoțită de steagul rus – interpretată pe scară largă ca o aprobare tacită.

Ron Filipkowski, redactorul Meidas Touch, o companie media de stânga, a scris pe X: „Se pare că rușilor le place cravata lui cu steagul Rusiei. Nu este roșu-alb-albastru. Este roșu-albastru-alb. Ca steagul rus. Pentru o întâlnire cu Zelenski.”

Cu toate acestea, JD Vance, vicepreședintele SUA, a încercat să potolească speculațiile, răspunzând pe aceeași platformă de socializare: „Sau poate purta culorile Americii.”

De notat că Hegseth a purtat și o batistă în culorile steagului american, în buzunarul sacoului.

Alegerea vestimentară a fost făcută pe fondul temerilor că poziția lui Trump față de Ucraina s-a schimbat după ce a amânat furnizarea către Kiev a rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească adânc în interiorul Rusiei.

În schimb, Steve Witkoff, negociatorul principal al președintelui SUA, l-a presat pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donetsk Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, potrivit unor surse citate de presa internațională.

Sâmbătă, Friedrich Merz, cancelarul german, a declarat că vizita „nu a decurs așa cum sperase Zelenski”.

Hegseth este cunoscut pentru alegerile sale îndrăznețe în materie de modă, care includ de obicei steagul american. El a fost văzut anterior purtând șosete cusute cu stele și dungi și afișează cu mândrie steagul brodat pe căptușeala sacourilor sale. El nu a răspuns la controversa privind cravata sa.

Hegseth a cerut anterior Ucrainei să accepte cedarea de teritorii pentru a pune capăt războiului.

Cu toate acestea, în cadrul unei întâlniri cu liderii europeni săptămâna trecută, el a avertizat că SUA „vor impune costuri Rusiei” dacă aceasta nu va încerca să pună capăt războiului, în cea mai dură critică a sa la adresa Moscovei.