Trump ordonă desfăşurarea armatei la Portland „împotriva teroriştilor interni”: Autorizez de asemenea folosirea forţei maxime dacă este necesar

Preşedintele american Donald Trump ordonă sâmbătă desfăşurarea armatei într-un nou oraş – Portland -, în nord-vestul Statelor Unite, pentru a apăra instalaţiile Poliţiei Imigraţiei (ICE), asediate, în opinia sa, de ”Antifa şi alţi terorişti interni”, relatează AFP, transmite News.ro.

După Los Angeles, Washington şi Memphis, trupe din Garda Naţională urmează să fie desfăşurate la Portland (nord-vest).

Donald Trump a ordonat desfăşurarea armatei la Portland şi a autorizat ”folosirea forţei necesare”, în cadrul luptei sale împotriva ciminalităţii în metropole democrate.

”La cererea secretarei Securităţii Interne Kristi Noem, îi ordon secretarului Apărării Pete Hegseth să desfăşoare trupele necesare pentru ca să protejeze Portlandul devastat de război şi instalaţii noastre ale ICE asediate de Antifa şi alţi terorişti interni”, scrie el pe platforma sa Truth Social.

”Autorizez de asemenea folosirea forţei maxime dacă este necesar”, adaugă el, fără să precizeze ce înţelege prin aceasta.

În contextul în care la Portland au loc de mai multe luni manifestaţii împotriva ICE, preşedintele republican a ameninţat, la începutul lui septembrie, să trimită Garda Naţională în acest oraş situat în nord-vestul Statelor Unite, cel mai mare oraş în statul Oregon, de asemenea democrat.

În urmă cu două săptămâni, Donald Trump a semnat un decret în vederea desfăşurării un or militari din Garda Naţională la Memphis, în Tennessee, justificându-şi decizia printr-o ”criminalitate” care face ravagii în acest oraş din sud, în opinia sa.

Metropola cu populaţie majoritar afroamericană Memphis este condusă de către un primar democrat, într-un stat condus de către un guvernator republican.

Iar după Los Angeles, în iunie, Gărzile Naţionale au fost desfăşurate la mijlocul lui august la Washington, capitala federală.

Donald Trump a ameninţat să trimită poliţişti federali şi militari la Chicago, New York sau Baltimore.

Luni, locatarul Casei Albe a semnat un decret prin care a clasat mişcarea ”Antifa”, din care fac parte grupări antifasciste, drept ”organizaţie teroristă” naţională.