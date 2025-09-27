G4Media.ro
Ucraina acuză Rusia de deconectarea Centralei Nucleare Zaporojia de la reţeaua electrică…

Ucraina acuză Rusia de deconectarea Centralei Nucleare Zaporojia de la reţeaua electrică de patru zile, pe care vrea să o ”fure” prin legarea acesteia la reţeaua electrică aflată sub control rusesc

Ucraina acuză sâmbătă Rusia de deconectarea Centralei Nucleare Zaporojie de la reţeaua electrică ucraineană de patru zile şi de faptul că încearcă astfel să o ”fure” prin legarea acesteia la reţeaua electrică aflată sub control rusesc, în pofida unor riscuri de securitate, relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Cerem tuturor naţiunilor îngrijorate de siguranţa şi securitatea nucleară să facă Moscova să înţeleagă clar că pariul său nuclear trebuie să înceteze”, scrie pe X ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiga.

