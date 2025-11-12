G4Media.ro
Secretariatul General al Guvernului lansează Registrul Unic al Transparenţei Intereselor, o platformă…

Secretariatul General al Guvernului lansează Registrul Unic al Transparenţei Intereselor, o platformă care va înregistra întâlniri oficiale, date despre participanţi şi istoricul interacţiunilor din cadrul Executivului

Secretariatul General al Guvernului anunţă, miercuri, că a lansat Registrul Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), platformă obligatorie la nivelul Executivului. Registrul a fost realizat de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) şi cu ajutorul lui se vor înregistra întâlniri oficiale, date despre participanţi şi istoricul interacţiunilor. Necesitatea acestuia a devenit evidentă după ce liderul PNL Valui, Mihai Barbu, a cerut o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, motivând probleme politice în filială, şi a venit însoţit de omul de afaceri Fănel Bogos, în prezent arestat preventiv pentru că ar fi încercat să scape de sancţiuni aplicate fermei sale de pui şi să schimbe conducerea ANSVSA Vaslui, transmite News.ro.

”Secretariatul General al Guvernului lansează noua platformă RUTI – Registrul Unic al Transparenţei Intereselor! Prin demersurile Secretariatului General al Guvernului (SGG), în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), a fost lansată noua platformă RUTI, iar utilizarea acesteia devine obligatorie la nivelul Guvernului, în conformitate cu Legea nr. 49/2025”, anunţă, miercuri, Secretariatul General al Guvernului, într-o postare pe Facebook.

Instituţia precizează că noua versiune este complet modernizată din punct de vedere tehnic şi funcţional şi contribuie la consolidarea transparenţei şi integrităţii în procesul decizional public.

Cu RUTI se poate:

  •  înregistra şi publica întâlniri oficiale; 
  •  accesa infromaţii despre participanţi; 
  •  vizualiza istoricul interacţiunilor; 
  •  genera rapoarte şi statistici.  

”Lansarea face parte din implementarea Jalonului 432 din PNRR, privind consolidarea eticii şi integrităţii în administraţie”, a mai transmis instituţia citată.

Necesitatea Registrului a devenit evidentă după ce liderul PNL Valui, Mihai Barbu, a cerut o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, motivând probleme politice în filială. Întâlnirea a avut loc la Palatul Victoria şi ar fi durat aproximativ 15 minute.

Liberalul a venit însoţit de omul de afaceri Fănel Bogos, în prezent arestat preventiv pentru că ar fi încercat să scape de sancţiuni aplicate fermei sale de pui şi să schimbe conducerea ANSVSA Vaslui.

Şi preşedintele PNL Vaslui a fost plasat sub control judiciar în acelaşi dosar.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. Intalnirile politicienilor de la vilele de protocol ale serviciilor vor aparea in registrul unic? 🙂

