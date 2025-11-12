Rusia este pregătită să reia discuţiile cu Ucraina la Istanbul, potrivit unui oficial al Ministerului de Externe rus

Rusia este pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina la Istanbul, a declarat miercuri un responsabil al Ministerului rus de Externe, citat de agenţia oficială de presă rusă TASS, potrivit Reuters.

Discuţii faţă în faţă între cele două părţi nu au mai avut loc de la întâlnirea lor în 23 iulie în aceeaşi metropolă turcă. TASS îl citează pe Aleksei Polişciuk, şeful Departamentului II pentru ţările CSI (Comunitatea Statelor Independente) din MAE rus, declarând că oficialii turci au cerut în repetate rânduri reluarea negocierilor, transmite Agerpres.

„Echipa rusă este pregătită, mingea este în terenul Ucrainei„, a spus oficialitatea diploma tică rusă.

Ucraina respinge afirmaţiile Kremlinului potrivit cărora ea ar fi cea responsabilă de blocajul în procesul negocierilor de pace, în timp ce în curând războiul declanşat de Rusia va intra în al patrulea an.

La întâlnirea din 23 iulie, care a durat doar 40 de minute, partea ucraineană propusese o întâlnire în august între preşedintele Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin.

Kremlinul a declarat ulterior că Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski, dar numai la Moscova – o condiţie respinsă de Kiev.

Publicaţia independentă The Moscow Times a relatat marţi că ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a invitat SUA să reia pregătirile pentru summitul dintre Vladimir Putin şi Donald Trump de la Budapesta, care urma să aibă loc la sfârşitul lunii octombrie, dar care a eşuat după ce Kremlinul a refuzat să înceteze focul în Ucraina.

Moscova este „de asemenea pregătită să discute cu colegii noştri americani reluarea pregătirilor pentru summit”, a declarat Lavrov într-un interviu acordat presei ruse marţi. El a adăugat că Budapesta rămâne locul preferat pentru un eventual summit Putin-Trump „dacă şi când colegii noştri americani îşi vor reînnoi propunerea”.

Secretarul de stat Marco Rubio nu a mai discutat cu Lavrov de la ultima lor convorbire telefonică din 20 octombrie, a recunoscut ministrul rus de externe. Atunci, Serghei Lavrov şi Marco Rubio au abordat telefonic pregătirile pentru summitul de la Budapesta. Cu toate acestea, Rubio i-a recomandat lui Trump să anuleze întâlnirea, după care SUA au impus un pachet major de sancţiuni împotriva Rusiei pentru prima dată de când Donald Trump a preluat al doilea mandat.

După cum rezultă din afirmaţiile lui Lavrov, el încă nu înţelege de ce SUA au anulat summitul, notează The Moscow Times. „Am avut o convorbire bună şi politicoasă, fără întrerupere. Practic, am confirmat că vom merge mai departe pe baza înţelegerii de la Anchorage (Alaska). Şi cu asta ne-am despărţit. Următorul pas trebuia să fie o întâlnire a reprezentanţilor politicii externe, ai armatei şi, din câte înţeleg, ai agenţiilor de informaţii. Dar, în schimb, a existat o declaraţie publică potrivit căreia întâlnirea nu avea niciun rost”, a spus Lavrov.

Memorandumul preliminar pe care Rusia l-a trimis Statelor Unite, potrivit lui Lavrov, nu conţinea „nimic altceva decât ceea ce s-a discutat la Anchorage”, conform publicaţiei ruse citate.”Scopul acestui memorandum a fost de a le reaminti colegilor noştri americani ce s-a discutat la Anchorage şi la ce înţelegeri s-a ajuns acolo”, a insistat ministrul rus de externe.

În acest context, şeful diplomaţiei Moscovei a acuzat presa britanică de lansarea unei campanii mediatice axată pe faptul că „cerinţele maximaliste ale Kremlinului” au dus la anularea summitului.

În urma convorbirii nereuşite dintre Lavrov şi Rubio, Kremlinul l-a trimis în SUA pe şeful Fondului rus de investiţii directe, Kirill Dmitriev. În ajunul călătoriei sale, Dmitriev a propus o idee excentrică: săparea unui tunel prin strâmtoarea Bering pentru a lega Ciukotka de Alaska. Cu toate acestea, Dmitriev s-a întors de la Washington cu mâinile goale. Oficiali cheie din administraţia Trump au lipsit din capitala americană în timpul vizitei sale. Şi singura care a fost de acord să se întâlnească public cu Dmitriev a fost o congresmană pro-rusă.

După fiasco-ul cu Rubio, Lavrov însuşi a ratat în mod neaşteptat o reuniune cheie a Consiliului de Securitate rus, unde Putin a ordonat examinarea problemei reluării testelor nucleare de către Rusia. Totodată, Lavrov şi-a pierdut şi statutul obişnuit de şef al delegaţiei ruse la summitul G20; consilierul prezidenţial Maksim Oreşkin urmează să se deplaseze în Brazilia în locul său, potrivit media oficiale.