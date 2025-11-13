G4Media.ro
Piaţa globală a bunurilor de lux second-hand ar putea ajunge la 360…

moda, second hand, trenduri, toamna iarna
Sursa foto: colaj G4Media

Piaţa globală a bunurilor de lux second-hand ar putea ajunge la 360 de miliarde de dolari până în 2030

Fashion13 Noi

Piaţa globală a bunurilor de lux second-hand ar putea ajunge la valoarea de 360 de miliarde de dolari, până în anul 2030, o creştere de trei ori mai rapidă decât cea a pieţei produselor noi, arată un raport, publicat joi de către o companie de consultanţă.

Conform Boston Consulting Group (BCG) şi Vestiaire Collective, principala platformă globală dedicată modei de lux pre-loved, revânzarea reprezintă deja 28% din garderoba respondenţilor, cu un procent în creştere la 30% pentru îmbrăcăminte şi de 40% pentru genţi, transmite Agerpres.

În acest sens, moda şi bunurile de lux second-hand câştigă teren rapid, piaţa globală de revânzare fiind estimată să atingă o valoare de 360 miliarde de dolari până în anul 2030, cu o creştere anuală de 10%.

Datele citate evidenţiază faptul că accesibilitatea financiară rămâne un motiv principal pentru achiziţia de produse de modă şi lux second-hand, în condiţiile în care aproape 80% dintre respondenţi o indică drept factor-cheie.

Realizatorii cercetării de specialitate susţin că, totuşi, consumatorii sunt atraşi de revânzare şi pentru alte motive: varietate şi unicitate – aproximativ 55% dintre cumpărători afirmă că diversitatea şi unicitatea produselor second-hand sunt motive principale; plăcerea căutării – aproape 50% declară că experienţa de căutare şi interacţiunea cu alţi cumpărători şi vânzători fac procesul plăcut; sustenabilitate – circa 40% sunt de acord că sustenabilitatea reprezintă un motiv esenţial pentru cumpărarea de articole second-hand.

În ceea ce priveşte vânzarea, principalele motivaţii rămân „detoxul garderobei” (66%) şi generarea de venituri suplimentare (41% vând pentru a câştiga bani, 44% pentru a finanţa viitoare achiziţii second-hand, iar 18% pentru a-şi permite articole noi).

Raportul intitulat „Resale’s Next Chapter: How Fashion and Luxury Brands Can Win in the Secondhand Market” („Următorul capitol al revânzării: cum pot brandurile de modă şi lux să câştige pe piaţa second-hand”) este bazat pe un sondaj realizat în rândul a 7.800 de utilizatori Vestiaire Collective.

Tags:
