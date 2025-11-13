Volodimir Zelenski a vizitat trupele de pe frontul din Zaporojie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a efectuat o vizită la trupele din regiunea Zaporojie, în sudul ţării, un front unde armata rusă a revendicat noi progrese, potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Am discutat cu militarii deciziile necesare pentru consolidarea apărării în sectorul Orihiv”, a transmis Zelenski pe Telegram. Acest sector a fost unul dintre punctele de plecare ale contraofensivei eşuate a forţelor ucrainene în 2023.

Preşedintele ucrainean a spus că a „ascultat un raport asupra situaţiei operaţionale în acest sector, despre activitatea inamică şi pierderile în rândul ocupanţilor”. Anunţul acestei vizite intervine în plin scandal de corupţie în sectorul energetic din Ucraina, care a condus la demisia a doi miniştri şi la sancţiuni împotriva unui apropiat al preşedintelui ucrainean.

Deşi frontul din Zaporojie este mult mai puţin activ decât sectorul din estul ţării, unde se concentrează luptele, armata rusă a revendicat săptămâna aceasta preluarea sub control a două noi localităţi. Înainte de aceasta, poziţiile ambelor tabere fuseseră practic îngheţate timp de aproape doi ani.

Ministerul Apărării rus a anunţat joi capturarea satului Danilivka, în regiunea Dnipropetrovsk, unde soldaţii ruşi au pătruns în această vară, şi a aşezării Sinelnikove, în regiunea Harkov (nord-est), un alt front care fusese în mare parte îngheţat timp de luni de zile.

În est, luptele se axează pe cucerirea nodului logistic cheie Pokrovsk, unde sute de soldaţi ruşi s-au infiltra t în ultimele săptămâni, punând în pericol apărarea ucraineană.

Rusia a atacat din nou în ultimele ore infrastructurile energetice din trei regiuni ucrainene, potrivit bilanţului situaţiei sistemului electric prezentat joi de principala companie publică ucraineană din domeniu, Ukrenergo, conform EFE.

„Ca urmare a atacurilor ruseşti cu drone asupra sistemului energeti c, s-au înregistrat daune la echipamente şi întreruperi de curent pentru consumatorii din regiunile Dnipropetrovsk (centru-est) şi Zaporojie (sud) joi dimineaţă”, precizează compania într-un comunicat.

„În cursul nopţii de miercuri spre joi, au fost atacate şi infrastructurile energetice din regiunea Odesa” (sud), se menţionează în comunicatul companiei, potrivit căreia angajaţii din sector lucrează la instalaţiile afectate în sudul Ucrainei pentru a restabili funcţionarea normală a infrastructurilor avariate.

Potrivit Forţelor aeriene ucrainene, Rusia a atacat noaptea trecută Ucraina cu 138 de drone, dintre care 102 au fost neutralizate, în timp ce alte 36 au lovit în zece locuri nespecificate în buletinul armatei.

Rusia desfăşoară în această toamnă o nouă campanie de bombardamente împotriva sistemului energetic al Ucrainei, situaţie care a obligat autorităţile ucrainene să introducă noi întreruperi programate pentru a raţionaliza consumul de energie din cauza deficitului de generare provocat de bombardamente.