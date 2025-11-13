Zelenski a înghețat activele unui apropiat al său, care ar fi implicat într-un răsunător caz de corupție din Ucraina

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus joi sancţiuni împotriva omului de afaceri Timur Mindici, considerat un prieten apropiat al său şi care este acuzat de orchestrarea unuia dintre cele mai grave cazuri de corupţie din ultimii ani în ţară, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aceste sancţiuni împotriva lui Mindici (46 de ani) şi încă a unui om d e afaceri implicat în răsunătorul scandal prevăd în special îngheţarea activelor acestora, potrivit unui decret publicat de preşedinţia ucraineană.

Timur Mindici este acuzat că a orchestrat un vast sistem de corupţie ce a permis deturnarea a 100 milioane d e dolari destinaţi sectorului energetic al ţării.

Scandalul a izbucnit în timp ce reţeaua electrică ucraineană a fost grav avariată de seria de atacuri masive ale Rusiei din ultimul timp, ceea ce provoacă pene de curent îndelungate în multe regiuni ale ţării înainte de venirea iernii.

Mindici este coproprietarul societăţii de producţie audiovizuală Kvartal 45, fondată de Volodimir Zelenski pe vremea când era actor de comedie, înainte de a se lansa în politică şi a deveni preşedinte în 2019.

Timur Mindici, care a părăsit Ucraina cu puţin timp înainte de izbucnirea scandalului, este de asemenea suspectat de influenţarea deciziilor unor înalţi responsabili ai guvernului, printre care şi fostul ministru al apărării, Rustem Umerov, în prezent secretar al Consiliului pentru Securitatea Naţională şi Apărare.

Miniştrii energiei şi justiţiei, Svitlana Grişciuk, respectiv Gherman Galuşcenko şi-au anunţat miercuri demisia la cererea lui Zelenski, în urma dezvăluirii acestui grav scandal de corupţie.

Galuşcenko este de asemenea acuzat de obţinerea de „avantaje personale ” în aceasta afacere în schimbul controlului asupra fluxurilor financiare din sectorul energetic în favoarea lui Mindici.

Svitlana Grişciuk nu este vizată direct de acuzaţii de corupţie în acest stadiu, dar ea este considerată drept o persoană de încredere a lui Galuşcenko, potrivit media ucrainene.

Un vot parlamentar care să aprobe destituirea celor doi miniştri este aşteptat vineri, potrivit deputaţilor.