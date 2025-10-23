Zelenski cere rachete Tomahawk ţărilor europene care dispun de acestea, precum şi sisteme Patriot

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că este în contact cu ţările europene care dispun de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru ca Ucraina să poată beneficia şi ea de acest tip de armament, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a exclus pentru moment transferul acestui tip de arme către Kiev, relatează agenția de știri EFE.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În acelaşi timp, el a îndemnat ţările europene să livreze Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană Patriot pe fondul intensificării campaniei de bombardamente a Rusiei împotriva infrastructurilor energetice şi de gaze ucrainene în prag de iarnă, transmite Agerpres.

La reuniunea cu şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană la Bruxelles, Zelenski a afirmat că nu numai SUA dispun de rachete cu rază lungă de acţiune ce pot fi livrate Ucrainei.

„Unele ţări europene le au şi ele, inclusiv rachete Tomahawk. Suntem deja în discuţii cu ţările care ne pot ajuta”, a explicat el.

Potrivit publicaţiilor specializate în industria de apărare, Marea Britanie şi Ţările de Jos sunt cele două ţări europene care dispun în prezent de rachete Tomahawk.

Aceste rachete pot lovi ţinte aflate la o distanţă de până la 2.500 de kilometri şi ar fi arma cu cea mai mare rază de acţiune transferată până acum Kievului de către partenerii săi dacă o astfel de livrare va avea loc în cele din urmă. Anterior, Ucraina a primit de la partenerii săi rachete britanice Storm Shadow, americane ATACMS şi franceze SCALP pentru a contracara invazia rusă.

Zelenski a insistat că dotarea Ucrainei cu mai multe capacităţi de atac la mare distanţă va face Kremlinul să simtă „consecinţele acestui război” şi ar putea să-l convingă pe preşedintele rus Vladimir Putin să se aşeze la masa negocierilor pentru a pune capăt conflictului provocat de invazie.

În acelaşi timp, preşedintele ucrainean a lansat un apel către guvernele europene care dispun de sisteme de apărare antiaeriană Patriot sa transfere imediat o parte dintre acestea Ucrainei, pentru a putea face faţă actualei campanii de bombardamente ruseşti, care a distrus în aceasta toamnă o parte semnificativă din infrastructura ucraineană de alimentare cu energie electrică şi gaze.

„Vă rog să fiţi mai activi în ceea ce priveşte apărarea antiaeriană”, a spus Zelenski în discursul său adresat liderilor ţărilor din UE, înainte de a mulţumi celor care au contribuit deja la consolidarea Ucrainei în acest domeniu.

Preşedintele ucrainean a spus că a discutat cu Washingtonul şi cu producătorul american pentru a comanda noi sisteme pe care Kievul le plăteşte cu banii proveniţi de la unii dintre partenerii europeni.

„Chiar şi plătind pentru sisteme”, a spus Zelenski, „există o listă de aşteptare, iar unele ţări sunt înaintea noastră”. „Unele ţări dispun de sisteme Patriot şi, din fericire, nu trebuie să le folosească aşa cum facem noi. Sugerăm schimbarea ordinii (pe lista de aşteptare a comenzilor Patriot). Dacă primim acum sistemele lor, suntem dispuşi să le returnăm sau să le înlocuim când ne va veni rândul”, a afirmat liderul ucrainean.

Ucraina poartă negocieri cu SUA pentru semnarea unui contract privind achiziţionarea, cu fonduri europene, a 25 de sisteme Patriot ce vor fi livrate în anii următori.

Kievul suferă de lipsuri grave în materie de apărare antiaeriană, aşa cum s-a văzut în atacul rus de miercuri dimineaţă, când armata ucraineană nu a reuşit să doboare niciuna dintre cele patru rachete hipersonice Kinjal lansate de Rusia şi a interceptat doar puţin peste jumătate din rachetele balistice care au fost utilizate împotriva teritoriului său.

„Vă rugăm să fiţi flexibili în ceea ce priveşte nevoile noastre în materie de apărare antiaeriană”, a insista preşedintele ucrainean în faţa şefilor de stat şi de guvern ai blocului comunitar.

Zelenski a îndemnat, de asemenea, ţările europene care s-au angajat să plătească achiziţiile de armament pe care Ucraina le face în SUA să trimită banii cât mai curând posibil.

„În octombrie au fost acoperite necesităţile urgente. Acum ne concentrăm pe noiembrie. Şi nu toate contribuţiile promise au ajuns. Vă rog să accelerăm acest proces”, a declarat şeful statului ucrainean, care a îndemnat ca mai multe ţări să se alăture iniţiativei şi a afirmat că această formulă de a înarma Kievul ajută Europa să demonstreze Washingtonului că „bătrânul continent” îşi ia în serios propria apărare.