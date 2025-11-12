Scandalul de corupție din Ucraina, explicat: complotul de 100 de milioane de dolari care îl zguduie pe Zelenski

Ucraina a fost zguduită săptămâna aceasta de cel mai grav scandal de corupție din timpul președinției lui Volodimir Zelenski. Agențiile ucrainene de combatere a corupției au dezvăluit luni că unii dintre apropiații lui Zelenski ar fi fost implicați într-un complot pentru a sustrage aproximativ 100 de milioane de dolari din sectorul energetic al Ucrainei, potrivit Politico.

Scandalul a izbucnit în timp ce ucrainenii suferă de întreruperi de curent cauzate de bombardamentele rusești. Statul a declarat că a cheltuit zeci de milioane de euro pentru a proteja infrastructura energetică de drone și rachete.

„Orice acțiune eficientă împotriva corupției este foarte necesară”, a avertizat Zelenski luni seara. „Inevitabilitatea pedepsei este necesară.”

Iată mai jos mizele acestui scandal, pe măsură ce ancheta de corupție se extinde pentru a implica aliații cheie ai lui Zelenski.

Cine a rezolvat cazul?

Autoritățile ucrainene de combatere a corupției – Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Special Anticorupție (SAP) – au destructurat o presupusă organizație criminală formată din actuali și foști oficiali din sectorul energetic, un om de afaceri renumit, miniștri ai guvernului și un fost viceprim-ministru.

Ancheta, care a durat 15 luni și a fost denumită „Operațiunea Midas”, a implicat 1.000 de ore de interceptări telefonice și a dus la confiscarea unor saci cu bani.

Agenția a declarat că cinci dintre cei șapte presupuși participanți la schemă au fost reținuți. Grupul este acuzat că a manipulat contractele la Energoatom, compania de stat ucraineană de energie nucleară, pentru a obține comisioane ilegale în valoare de 10-15% din valoarea contractelor. Anchetatorii spun că rețeaua a spălat aproximativ 100 de milioane de dolari printr-un birou secret cu sediul la Kiev.

Cine este în vizor?

În ultimele zile, unele nume ale unor suspecți de rang înalt au fost dezvăluite publicului în timpul ședințelor de judecată online.

Omul de afaceri Timur Mindich, un aliat apropiat al lui Zelenski, ar putea fi cel mai interesant nume din vizorul procurorilor — dar vom reveni asupra lui mai târziu.

Cel mai proeminent este actualul ministru al Justiției, Gherman Galușcenko, care a fost suspendat din funcție miercuri dimineață. El a fost ministru al Energiei până în iulie, înainte ca Zelenski să remanieze guvernul.

Procurorii au afirmat că Galușcenko l-a ajutat pe Mindich în schemele sale de spălare de bani și a fost influențat de omul de afaceri. Deși nu a fost pus sub acuzare, acuzațiile au dus la suspendarea sa. Galușcenko a declarat că susține suspendarea, dar a adăugat că se va apăra în instanță, dacă va fi necesar.

Oleksii Cernișov, fost viceprim-ministru al Ucrainei și aliat apropiat al lui Zelenski, a fost identificat în înregistrările NABU sub numele de cod „Che Guevara”. NABU l-a acuzat de îmbogățire ilicită, susținând că a primit aproximativ 1,2 milioane de dolari și aproape 100.000 de euro prin rețeaua de spălare de bani.

Cernișov, care este anchetat într-un alt caz de corupție încă din vară, nu a putut fi contactat pentru a comenta. El s-a ferit în mare parte de ochii publicului după ce a fost rechemat dintr-o călătorie de lucru în străinătate la începutul acestui an pentru a fi interogat.

Un alt înalt funcționar numit a fost Ihor Mironiuk, fost consilier al lui Galușcenko și fost șef adjunct al Fondului de Proprietate de Stat. Avocatul lui Mironiuk a calificat drept nefondate acuzațiile că clientul său s-a îmbogățit ilegal și că era membru al unei organizații criminale.

Dmitro Basov, fost șef al departamentului de securitate al Energoatom și identificat ca „Tenor” pe înregistrări, a fost de asemenea numit în anchetă. Avocatul lui Basov a declarat că clientul său nu a cauzat niciun prejudiciu financiar statului și că anchetatorii nu au niciun caz. Basov a negat orice faptă ilegală în timpul unei ședințe de judecată miercuri.

Există o singură anchetă?

NABU și SAP au de fapt cel puțin două anchete majore în curs.

Cea nouă, după cum s-a menționat mai sus, se concentrează asupra companiei de stat de energie nucleară, Energoatom.

Dar există și o altă anchetă în curs privind presupuse fapte de corupție care implică contracte de achiziții militare umflate, iar în zilele următoare sunt așteptate mai multe raiduri ale NABU la Ministerul Apărării.

Potrivit procurorilor, Rustem Umerov, fost ministru al apărării și actual secretar al Consiliului de Securitate și Apărare al Ucrainei, a fost presat să accepte să cumpere veste antiglonț chinezești de calitate inferioară la prețuri umflate într-un alt caz investigat de NABU. Statul nu a plătit pentru veste după ce acestea au avut performanțe slabe în testele militare. Umerov nu a fost acuzat și a declarat că este nevinovat de orice faptă ilegală.

Umerov a recunoscut într-o postare pe Facebook că s-a întâlnit cu Mindich pentru a discuta contractul privind vestele antiglonț, dar acesta a fost reziliat din cauza faptului că produsul nu îndeplinea cerințele, niciun articol nu a fost livrat vreodată, iar el a negat orice presiune.

„Orice încercare de a lega activitatea mea la Ministerul Apărării de „influența” anumitor persoane este nefondată”, a adăugat Umerov.

Potrivit NABU, presupusul lider al presupusului complot de mită din sectorul energetic este Mindich, coproprietar al companiei de producție cinematografică Kvartal 95 a președintelui.

De când Zelenski a fost ales președinte în 2019, Mindich a dezvoltat interese financiare în mai multe industrii.

În vârstă de 46 de ani, Mindich este originar din orașul Dnipro și a fost fostul partener de afaceri al oligarhului ucrainean Ihor Kolomoiski, care a contribuit la finanțarea campaniei electorale prezidențiale de succes a lui Zelenski.

Mindich l-a prezentat pe Zelenski lui Kolomoiski, care se află acum în închisoare la Kiev, în așteptarea procesului pentru acuzații de delapidare și fraudă, după ce a fost arestat de Serviciul de Securitate al Ucrainei în 2023.

Potrivit NABU, Mindich a fost avertizat și a fugit în Israel înainte de a fi acuzat în acest dosar. Agenția investighează acum cine l-ar fi putut avertiza.