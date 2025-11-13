Persoanele în vârstă din Italia vor fi scutite de obligativitatea reînnoirii cărţilor de identitate
Persoanele de peste 70 de ani nu vor mai fi obligate să-şi reînnoiască cărţile de identitate în Italia, a anunţat guvernul premierului Giorgia Meloni într-un demers destinat să uşureze viaţa seniorilor, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
În conformitate cu prevederile unui ordin executiv ce va fi emis în următoarele zile, cărţile de identitate care expiră după vâr sta de 70 de ani vor rămâne valabile pe termen nelimitat pentru a „uşura viaţa” cetăţenilor în vârstă, a declarat miercuri ministrul administraţiei publice, Paolo Zangrillo.
În decizia sa, guvernul italian a pornit de la faptul că persoanele în vârstă sunt afectate în mod special de cozile lungi de la instituţiile publice, iar multe dintre ele au dificultăţi î n utilizarea sistemelor de programare online, unii dintre seniori neavând acces la un computer.
Italia are una dintre cele mai ridicate speranţe de viaţă din Europa, aproximativ una din cinci persoane având peste 70 de ani.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Fake news alimentar. Italia reglementează prin lege activitatea influencerilor care vorbesc despre mâncare / Amenzile pot ajunge până la 600.000 euro
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.