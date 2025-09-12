Japonia înregistrează un nou record de persoane în vârstă de 100 de ani sau mai mult, iar majoritatea sunt femei

Japonia a atins un nivel record al numărului de persoane în vârstă de 100 de ani sau mai mult, potrivit unor noi date. Este al 55-lea an consecutiv în care Japonia, renumită pentru longevitatea sa, atinge această bornă. La 1 septembrie, țara avea 99.763 de centenari, în creștere cu 4.644 față de anul precedent, a raportat presa japoneză, potrivit Euronews.

Marea majoritate – aproximativ 88% – dintre aceștia sunt femei.

Cea mai bătrână femeie din Japonia este Kagawa Shigeko, în vârstă de 114 ani, iar cel mai bătrân bărbat este Mizuno Kiyotaka, în vârstă de 111 ani, a precizat presa națională.

Guvernul a început să înregistreze numărul de centenari în 1963, când doar 153 de persoane au fost înregistrate ca având 100 de ani sau mai mult.

Noile cifre nu sunt o surpriză. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, care utilizează o sursă de date diferită, în Japonia există mai multe șanse ca oamenii să trăiască până la 100 de ani decât în orice altă parte a lumii, cu excepția Hong Kong-ului.

Experții în sănătate consideră că speranța de viață a Japoniei este atât de lungă – 84,5 ani, în medie – datorită unei combinații de factori legați de stilul de viață și de sistemul său de sănătate puternic.

Japonia are atât de mulți vârstnici încât, în fiecare an, prim-ministrul său prezintă o scrisoare de felicitare și un cadou persoanelor care împlinesc 100 de ani în acel an.

Ministerul Sănătății afirmă că această recunoaștere are drept scop „exprimarea recunoștinței pentru contribuția lor de mulți ani la dezvoltarea societății și aprofundarea interesului și înțelegerii publicului pentru bunăstarea persoanelor în vârstă”.

Mai mult de 52.000 de persoane sunt eligibile pentru premiul din acest an. Acesta va fi înmânat în cadrul unui eveniment comemorativ săptămâna viitoare.

Sărbătoarea vine în contextul în care Japonia se confruntă cu problemele unei populații îmbătrânite și în declin. Anul trecut, numărul nașterilor a scăzut pentru al 16-lea an consecutiv.