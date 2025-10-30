Amenzi majorate în București pentru deteriorarea spaţiilor verzi și arborilor: între 3.000 și 5.000 de lei va fi sancționată tăierea copacilor, față de 25-50 de lei în prezent

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Normele de protecţie a spaţiilor verzi în Capitală se modifică, prin majorarea amenzilor pentru contravenţii şi noi obligaţii în domeniu, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat în şedinţa de joi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit referatului de aprobare al actului normativ, se propune creşterea cuantumului amenzilor pentru contravenţiile cu impact major asupra spaţiilor verzi şi arborilor. Actualele valori reduse nu au avut efect de prevenţie. Această măsură are rolul de a proteja interesul public şi calitatea aerului.

Potrivit unui comunicat al USR Bucureşti transmis joi, proiectul, iniţiat de consilierii generali USR Dragoş Radu şi Cristian Didiţă, reprezintă „un pas important pentru protejarea patrimoniului verde al oraşului”, transmite Agerpres.

Principalele modificări propuse sunt: creşterea amenzilor pentru defrişări ilegale – între 3.000-5.000 de lei pentru persoane fizice sau juridice. În prezent, amenda pentru tăierea ilegală a unui copac este de 50 de lei sau chiar 25 de lei, dacă este plătită în 15 zile.

Noi contravenţii prevăzute sunt: betonarea spaţiilor verzi, distrugerea alveolelor, circulaţia vehiculelor motorizate pe aleile parcurilor, neglijenţa în monitorizarea arborilor bolnavi.

De asemenea, actul normativ simplifică procedurile – dispar avizele inutile, precum şi acordul scris al asociaţiilor de proprietari pentru toaletări.

Hotărârea mai introduce monitorizare transparentă – fotografii înainte şi după lucrări, coordonate GPS şi, unde este cazul, imagini tomograf interpetate pentru arborii afectaţi.

Totodată, este prevăzută o procedură rapidă şi anume aviz eliberat urgent pentru arborii cu risc de prăbuşire, care pot afecta siguranţa persoanelor sau a infrastructurii.

Dispare regula „nu călcaţi iarba” – bucureştenii vor putea folosi aceste zone pentru relaxare şi picnicuri.

Actul normativ mai face referire la „plantări compensatorii stricte” – pe lângă amenda prevăzută pentru fiecare arbore tăiat ilegal vor fi plantaţi şase arbori (persoane fizice), respectiv zece copaci (persoane juridice).

Direcţia de Mediu a Municipalităţii va publica periodic ghiduri şi norme pentru protejarea şi monitorizarea vegetaţiei urbane.

„Prin această actualizare, reuşim să punem capăt nepăsării faţă de spaţiile verzi ale Bucureştiului. E momentul să protejăm copacii, să oprim abuzurile şi să facem din Capitală un oraş mai verde şi mai sănătos”, a declarat Dragoş Radu, consilier general USR şi iniţiator al proiectului.

Cristian Didiţă, consilier general USR şi iniţiator al proiectului, a spus că, după mai bine de 15 ani, Bucureştiul are în sfârşit „un mecanism real de protecţie a spaţiilor verzi”, capabil să producă efecte concrete.

„Amenzile au fost majorate de 60 de ori, procedura de avizare a fost simplificată, iar mijloacele de control au fost îmbunătăţite. Practic, avem acum toate instrumentele necesare pentru a întreţine corect arborii din Capitală, fără a ne bate joc de patrimoniul verde al oraşului”, a punctat Cristian Didiţă.

La rândul său, Lucian Judele, administrator public al Capitalei, a afirmat că Bucureştiul are, în sfârşit, „un cadru legal coerent şi eficient”, care protejează cu adevărat spaţiile verzi şi sancţionează abuzurile.