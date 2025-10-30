Guvernul lui Starmer, din nou într-o situaţie delicată după o „eroare” a ministrului său de finanţe

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul prim-ministrului britanic Keir Starmer a fost pus din nou într-o situaţie delicată: Rachel Reeves, ministrul său de finanţe, a devenit ţinta criticilor după ce nu a respectat o obligaţie legală pentru închirierea casei sale din Londra, cu doar câteva săptămâni înainte de prezentarea bugetului, informează agenția AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Chiar dacă prim-ministrul şi-a reiterat sprijinul pentru ea şi a apreciat ca fiind inutilă o anchetă, la sfatul consilierului său independent însărcinat cu probleme etice, noi informaţii apărute joi după-amiaza alimentează polemica.

Într-o scrisoare comunicată mass-media în noaptea de miercuri spre joi, după dezvăluiri ale publicaţiei Daily Mail, Rachel Reeves a afirmat că faptul că ea uitase să ceară o licenţă pentru închirierea casei sale a fost „o eroare prin inadvertenţă”.

„Imediat ce mi s-a atras atenţia, noi am cerut imediat licenţa”, a scris ea, înainte de a adăuga: „Cer sincer scuze pentru această eroare”.

Rachel Reeves şi-a scos casa pentru închiriere în timpul numirii sale la Ministerul Finanţelor, în vara lui 2024.

În răspunsul său, Keir Starmer a subliniat „acţiunea rapidă” a ministrului său „pentru a rectifica situaţia” şi a estimat că acest caz este „închis”.

Însă joi după-amiază, în faţa întrebărilor persistente ale unor jurnalişti, purtătorul de cuvânt al Downing Street a declarat că au apărut „noi informaţii” în timpul „examinării de emailuri trimise şi primite de soţul” lui Rachel Reeves.

„Aceste informaţii au fost transmise prim-ministrului şi consilierului său independent”, a precizat el, fără a da alte detalii.

Cu toate acestea, el a reafirmat că Starmer are „toată încrederea” în ministrul său de finanţe şi că Rachel Reeves va fi în acest post pentru a prezenta bugetul guvernului laburist pe 26 noiembrie.

Lidera conservatorilor, Kemi Badenoch, a cerut „o anchetă completă”.

Acest caz de adaugă unei serii aproape neîntrerupte de dezvăluiri jenante pentru liderul laburist. La începutul lui septembrie, vicepremierul şi ministrul său pentru locuinţe Angela Rayner a fost nevoită să demisioneze pentru o „eroare” fiscală.

Patru zile mai târziu, Starmer a trebuit să-l destituie pe ambasadorul Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, din cauza prieteniei acestuia cu delincventul sexual american Jeffrey Epstein.

Guvernul laburist, instalat la putere în iulie 2024, este luat de asemenea aproape zilnic în colimator pentru politica sa privind migraţia.

La sfârşitul săptămânii trecute, partidul anti-imigraţie Reform UK al lui Nigel Farage, pe primul loc în sondaje, a profitat din nou de pe urma eliberării din eroare din închisoare a unui solicitat de azil etiopian arestat pentru agresiuni sexuale. Prins, bărbatul a fost expulzat spre Etiopia, însă în schimbul unei plăţi de 500 de lire, denunţată de opoziţie.

Astfel, cazul lui Rachel Reeves intervine în cel mai rău moment, în condiţiile în care media britanice nu încetează să speculeze asupra măsurilor impopulare pe care ea le-ar putea anunţa în timpul prezentării bugetului. În special posibile creşteri de impozite pentru salariaţi – în pofida unei promisiuni contrare a guvernului – pentru a resorbi o gaură de mai multe miliarde în finanţele publice.