Premierul britanic Keir Starmer avertizează: Marea Britanie este ”la o răscruce” între reînnoire şi declin / Partidul Laburist a scăzut în sondaje, fiind devansat de formaţiunea de dreapta Reform UK, condusă de Nigel Farage

Premierul Regatului Unit, Keir Starmer, a declarat marţi, în cadrul conferinţei anuale a Partidului Laburist de la Liverpool, că ţara se află la o răscruce istorică” şi trebuie să aleagă între ”decenţă şi diviziune, reînnoire sau declin”, transmite CNBC, transmite News.ro.

Discursul său a venit într-un moment tensionat atât pe plan politic, cât şi economic, în condiţiile în care Partidul Laburist a scăzut în sondaje, fiind devansat de formaţiunea de dreapta Reform UK, condusă de Nigel Farage.

Aceasta a câştigat popularitate printr-un program anti-imigraţie, ceea ce pune presiune pe laburişti, aflaţi între dorinţa de a rămâne fideli valorilor progresiste şi teama de a nu pierde sprijinul public.

Starmer a pledat pentru unitate şi pentru un plan economic bazat pe reformă, creştere şi eliminarea birocraţiei inutile, avertizând că drumul spre reînnoire va fi ”lung, dificil şi plin de decizii incomode”. Totodată, el a vorbit despre nevoia unei „noi ţări, mai drepte, bazate pe demnitate şi respect”.

Discursul a fost anunțat ca o încercare de a defini ceea ce reprezintă el – și a vorbit despre trecutul său din clasa muncitoare și despre planurile sale de „reînnoire națională”, scrie BBC.

Premierul a fost cel mai animat atunci când l-a atacat pe Farage, pe care îl consideră cea mai mare amenințare a laburiștilor la următoarele alegeri generale.

El s-a întrebat dacă Farage și partidul său iubesc „țara noastră frumoasă, tolerantă și diversă” sau dacă vor doar „să stârnească dezbinarea pentru că asta este în interesul lor”.

„Când l-ați auzit ultima oară pe Nigel Farage spunând ceva pozitiv despre viitorul Marii Britanii?”, a întrebat el.

„El nu poate. Nu-i place Marea Britanie, nu crede în Marea Britanie. Vrea să vă îndoiți de ea la fel de mult ca și el, așa că recurge la nemulțumire.”

Reluând o temă preferată a lui Farage, el a spus: „Pur și simplu nu accept că Marea Britanie este distrusă”, subliniind investițiile în industriile de înaltă tehnologie și acțiunile voluntarilor comunitari.

În paralel, guvernul laburist se confruntă cu tensiuni interne şi presiuni bugetare majore. Ministrul de Finanţe Rachel Reeves este aşteptată să anunţe în această toamnă noi măsuri fiscale pentru acoperirea unui deficit estimat la 50 de miliarde de lire, în pofida promisiunilor electorale de a nu majora taxele pentru populaţie.

Potrivit celui mai recent sondaj YouGov, Laburiştii au scăzut la 21% în intenţiile de vot, în timp ce Reform UK este creditat cu 27%, ceea ce ar face aproape sigură o victorie a formaţiunii lui Nigel Farage dacă alegerile ar avea loc acum.