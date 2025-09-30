Lacul Colibiţa, poluat cu ape uzate, deversate de un agent economic / Amendă de 30 de mii de lei
Garda de Mediu Bistriţa-Năsăud a amendat cu 30.000 de lei o firmă, după ce s-a constatat că a deversat ape uzate direct în lacul de acumulare Colibiţa, transmite News.ro.
”În urma controlului efectuat de către comisari din cadrul GNM Comisariatul Judeţean Bistriţa-Năsăud în comuna Bistriţa Bârgăului, localitate Colibiţa, s-a constatat că un agent economic a deversat ape uzate fecaloid menajere direct în lacul de acumulare Colibiţa”, a anunţat Garda de Mediu.
Sursa citată a precizat că agentul economic a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 30.000 de lei.
”Operatorului economic i-a fost stabilită măsura de interzicere a deversării de ape uzate, în ape de suprafaţă, lacuri, acestea trebuind să fie vidanjate de către o societate autorizată în acest sens”, a mai transmis sursa citată.
