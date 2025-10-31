La 10 ani de la tragedia din Colectiv, Jandarmeria îi amendează pe organizatorii marșului comemorativ din capitală, pe motiv că ar fi depășit ora autorizată / Marșul a avut deviza „Solidaritate pentru dreptate; 10 ani fără justiţie” / Precizări ulterioare ale Jandarmeriei: „Agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului”

Organizatorul marșului comemorativ care a avut loc, joi, în București, pentru a marca zece ani de la tragedia de la Colectiv a fost amendat cu 3000 de lei de Jandarmeria Română, pe motiv că ar fi depășit ora 23.00, la care, conform legii,, ar fi trebuit să se încheie evenimentul.

Câteva sute de persoane s-au adunat, joi, la ora 18.00, în Piaţa Universităţii, de unde au plecat în marş către fostul club, unde, în urmă cu 10 ani, zeci de oameni au murit și sute au fost răniți. Manifestaţia s-a desfăşurat sub titlul: „Solidaritate pentru dreptate; 10 ani fără justiţie”. Manifestanţii au purtat bannere cu mesaje precum: „Corupţia încă ucide”, ‘„10 ani de la Colectiv şi niciun spital pentru marii arşi”, „#Colectiv65”.

Conform unei filmări postate pe facebook de organizatorul marșului, Marian Rădună, reprezentanții Jandarmeriei au considerat că cele aproximativ 25 de persoane care se aflau, la comemorare, în fața clubului Coectiv, după ora 23.00, ar fi continuat marșul care nu mai era autorizat, motiv pentru care au aplicat amenda.

Conform procesului verbal întocmit de Jandarmerie, „În calitate de organizator, acesteia i s-a pus în vedere faptul că la ora 23.00, activitatea sa a fost depășită. Nu a luat măsuri pentru închiderea adunării publice la care mai participau aproximativ 25 de persoane și a meționat că îmi asum, fiind filamt cu camera din dotare când a spus acest lucru.”

Marian Rădună a explicat însă că marșul pentru care primise autorizație se încheiase de mult, iar cei rămași în fața clubului participau la o activitate comemorativă care, conform legii, nu are nevoie de autorizare:

„Evenimentul pentru care am avut protocol semnat cu autoritățile s-a încheiat în momentul în care marșul a ajuns în Piața Bucur, locul în care noi ne aflăm.

Legea 60, articolul 3 prevede că comemorările nu trebuie notificate. Noi puteam să continuăm activitatea fără să notificăm autoritățile.”

La plecare, jandarmii le-au spus celor amendați că mai pot rămâne în fața Clubului, pentru că nu participă la o adunare publică, neprecizând însă care este numărul maxim de persoane care pot continua comemorarea.

Update:

Jandarmeria Română a transmis, vineri dimineață, un comunicat, pe care îl redăm integral:

„Având în vedere situația creată la evenimentul desfășurat seara trecută în memoria victimelor de la Colectiv, Jandarmeria Română are obligația morală de a face următoarele precizări:

Jandarmeria Română respectă și protejează dreptul cetățenilor de a participa la adunările publice, mai ales când este vorba de adunări comemorative, așa cum a fost cazul evenimentului de ieri

În acest sens, efectuăm constant activități de pregătire ale colegilor din operativ pentru a găsi permanent posibilități de îmbunătățire a relaționării în astfel de situații, scopul fiind respectarea legii și protejarea oamenilor.

Din punct de vedere legal, există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul pentru manifestarea publică.

Într-adevăr, legea trebuie aplicată întotdeauna ad litteram, dar există și noțiunea de spirit al legii, care presupune înțelegerea scopului pentru care norma juridică a fost instituită – acela de a menține ordinea publică, dar și de a proteja drepturile și demnitatea cetățenilor.

În acest caz, se poate aprecia că agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic.

În consecință, la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române s-au dispus de urgență verificări privind modul de aplicare a sancțiunii contravenționale, urmând a se analiza dacă măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii.

Reamintim faptul că Jandarmeria Română a fost și rămâne alături de toți cei afectați de tragedia din clubul Colectiv. În seara producerii tragediei, jandarmii au fost prezenți la fața locului, oferind sprijin autorităților și victimelor. De-a lungul anilor, instituția a sprijinit și a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment.

Transmitem sincere condoleanțe familiilor care și-au pierdut persoanele dragi și compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii.

Jandarmeria Română garantează că, în urma verificărilor aflate în desfășurare, vor fi dispuse toate măsurile legale care se impun, în spiritul respectării legii, al echității și al respectului față de cetățeni.”