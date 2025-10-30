Grindeanu, la 10 ani de la tragedia de la Colectiv: Trebuia să avem spital de mari arşi / Nu am fost doar noi la guvernare, au fost şi alţii

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Târgu Jiu, cu privire la faptul că România nu are încă un spital pentru marii arşi după zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, că anul acesta va fi finalizată unitatea medicală de la Timişoara, punctând că „e adevărat că prea târziu”, transmite Agerpres.

El a fost întrebat de ce România nu are un spital de mari arşi după zece ani de la tragedia de la „Colectiv”, deşi PSD a fost la guvernare de mai multe ori în acest interval de timp.

„Nu am fost doar noi la guvernare, au fost şi alţii, dar asta nu înseamnă că România nu trebuia să aibă un spital de mari arşi. Ştiu foarte bine ce se întâmplă la Timişoara, sunt în fază foarte înaintată, cred că e o problemă scurtă de timp ca să poate fi finalizat acest spital de mari arşi, e un proiect pe care îl ştiu, pe care îl gestionează şi l-a gestionat în toate fazele, şi înainte de a fi ministrul Sănătăţii, actualul ministru Rogobete, şi e membru PSD şi (…) cred că în perioada următoare ce înseamnă Timişoara va fi finalizat, e adevărat că prea târziu, dar uite că se face ceva acolo unde există profesionişti. (…) Probabil că ţara aceasta, la fel ca şi la autostrăzi, nu a găsit în perioadele trecute cheia, pârghiile, managementul potrivit ca să deblocheze aceste lucruri absolut necesare pentru români. (…) Eu cred că anul acesta se va finaliza cel de la Timişoara”, a afirmat Grindeanu.

Pe 30 octombrie se împlinesc 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv, când 65 de persoane au murit.