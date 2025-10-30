SURSE Serverul de e-mail al TVR va fi operat din 7 noiembrie de Serviciul de Telecomunicații Speciale / Angajații televiziunii publice au fost anunțați printr-un mesaj intern
Serverul de e-mail al TVR va fi operat din 7 noiembrie de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), după cum au fost anunțați angajații televiziunii publice printr-un mesaj intern, potrivit surselor G4Media.
„Vă informăm că, începând de vineri, 07 noiembrie 2025, ora 14:00, serverul actual de e-mail TVR va fi înlocuit de noul server de e-mail operat de STS”, este anunțul primit de angajații televiziunii publice de la departamentul de IT al instituției.
Mesajul cuprinde și date tehnice.
Informația a fost publicată anterior de Gândul.
