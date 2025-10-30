G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un copil dispărut pe traseul spre Vârful Omu a fost găsit de…

salvamont busteni
sursa foto: Facebook/Salvamont Busteni

Un copil dispărut pe traseul spre Vârful Omu a fost găsit de meteorologul de serviciu / Echipele Salvamont urcă să-i acorde îngrijiri medicale

Articole30 Oct • 735 vizualizări 0 comentarii

Un copil aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu a fost dat dispărut, joi după-amiază, acesta fiind găsit de meteorologul care era de serviciu la Staţia Meteo Omu, informează Salvamont Braşov, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„În această după-amiază, echipele Salvamont au fost alertate în urma dispariţiei unui copil aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu. Imediat au fost declanşate acţiunile de căutare în zonă, inclusiv cu ajutorului elicopterului. Ulterior, copilul a fost găsit de meteorologul aflat de serviciu la Staţia Meteo Omu. După identificarea acestuia, o echipă de prim răspuns din cadrul SPJ Salvamont Prahova, aflată pe Platoul Bucegi, a început deplasat către locul unde se află copilul”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Serviciului.

Totodată, din judeţul Braşov au fost mobilizate mai multe resurse, şi anume patru salvatori din cadrul Salvamont Bran, patru salvatori de la Salvamont Zărneşti şi nouă de la SPJ Salvamont Braşov.

„În acest moment toate echipele se deplasează spre zona respectivă pentru a-i acorda primul ajutor victimei şi a o coborî în siguranţă la baza muntelui, unde va fi predată echipajelor medicale. Acţiunea este în dinamică, se anunţă una de durată şi foarte dificilă”, mai transmite sursa citată.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.