Un copil dispărut pe traseul spre Vârful Omu a fost găsit de meteorologul de serviciu / Echipele Salvamont urcă să-i acorde îngrijiri medicale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un copil aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu a fost dat dispărut, joi după-amiază, acesta fiind găsit de meteorologul care era de serviciu la Staţia Meteo Omu, informează Salvamont Braşov, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„În această după-amiază, echipele Salvamont au fost alertate în urma dispariţiei unui copil aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu. Imediat au fost declanşate acţiunile de căutare în zonă, inclusiv cu ajutorului elicopterului. Ulterior, copilul a fost găsit de meteorologul aflat de serviciu la Staţia Meteo Omu. După identificarea acestuia, o echipă de prim răspuns din cadrul SPJ Salvamont Prahova, aflată pe Platoul Bucegi, a început deplasat către locul unde se află copilul”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Serviciului.

Totodată, din judeţul Braşov au fost mobilizate mai multe resurse, şi anume patru salvatori din cadrul Salvamont Bran, patru salvatori de la Salvamont Zărneşti şi nouă de la SPJ Salvamont Braşov.

„În acest moment toate echipele se deplasează spre zona respectivă pentru a-i acorda primul ajutor victimei şi a o coborî în siguranţă la baza muntelui, unde va fi predată echipajelor medicale. Acţiunea este în dinamică, se anunţă una de durată şi foarte dificilă”, mai transmite sursa citată.