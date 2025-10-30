Taxă pentru parcare în Craiova, pentru riverani / Locurile de parcare vor fi scoase la licitație / Prețurile de pornire încep de la 170 de lei și ajung la 250 de lei pe an, în funcție de zonă

Consiliul Local Craiova a aprobat joi, 30 octombrie, noul regulament pentru locurile de parcare autoturismelor pe domeniul public și pe domeniul privat al municipiului, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova.

Astfel, pentru anul 2026, proprietarii maşinilor vor plăti o taxă pentru parcarea curentă pe domeniul public, de 116 lei/an şi o taxă pentru parcare de reşedinţă, cuprinsă 170 lei/an până la 250 lei/an, în funcţie de zonă.

Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu, a afirmat că deocamdată doar locurile de parcare marcate vor fi scoase la licitaţia pentru parcarea de reşedinţă, acestea fiind în jur de cinci-şase mii.

Parcările de reședință cu plată, pe domeniul public/privat, semnalizate cu indicatorul Parcare cu Plată, cu panouri adiționale cu inscripția „Parcare de Reședință”, sunt parcări amenajate la mai puțin de 30 de metri de frontul imobilelor, pe domeniul public/privat al municipiului Craiova, aferente imobilelor cu destinația de domiciliu/reședință/sediu social.

Locurile de parcare din parcările de reședință vor fi atribuite după amenajarea, semnalizarea și numerotarea acestora de către administratorul parcării de reședință și după eliberare Autorizație de parcare de reședință.

Atribuire a locurilor de parcare se va face astfel:

în situația în care numărul de solicitări este mai mic sau egal cu numărul de locuri de parcare libere care se pot atribui, atunci atribuirea se va face în mod direct solicitanților, în ordinea cronologică a depunerii cererilor de către aceștia;

în situația în care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de locuri de parcare libere care se pot atribui, atribuirea se va face prin licitație.

Șoferii care vor să parcheze pe locurile cu plată prin SMS semnalizate cu indicator „parcare cu plată” vor achita 2 lei/oră, iar taxa pentru parcarea ocazională pe domeniul public/privat, pe locurile nesemnalizate cu indicator, cu plată prin SMS, este de 1 leu/zi sau 27 lei/lună.