Vas de croazieră eșuat pe Dunăre, la Gârla Mare / La bordul navei sub pavilion elvețian sunt 234 de persoane / Vasul a eșuat pe un banc de nisip, din cauza nivelului scăzut al Dunării / Se deplasa spre Viena

Un vas de croazieră cu 234 de persoane la bord a eșuat pe Dunăre, în dreptul localității Gârla Mare, din cauza debitului foarte scăzut al fluviului, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova.

Manevrele de repunere pe linia de plutire, făcute cu ajutorul unei nave, nu au reușit.

Astfel că, cei peste 180 de pasageri și echipajul rămân în continuare blocați pe Dunăre, fără a fi însă în pericol.

Sunt deja aproape 24 de ore de când nava sub pavilion elvețian a intrat într-un prag de nisip pe Dunăre din cauza debitelor neobișnuit de scăzute din această perioadă. În încercarea de a debloca situația, în zonă a fost trimisă o altă navă cu care s-au încercat operațiuni de dezeșuare, rămase însă fără rezultat.

Turiștii aflați la bord vor trebui să aștepte creșterea apelor Dunării pentru ca nava să reintre în plutire și să-și poată continua drumul spre destinația finală, Viena.

Fiind vorba de o navă care se aprovizionează pe termen lung, autoritățile transmit că toate persoanele aflate la bord sunt în siguranță, având condiții de cazare și asigurare a hranei.

Cum în următoarele trei zile sunt așteptate creșteri ale debitului Dunării până la 3.000 de metri cubi secundă, sunt șanse ca nava să reintre în plutire.

În ce privește cauzele acestui incident, nu este exclusă nici ipoteza unei erori de pilotaj pe fondul debitelor scăzute.

Deși octombrie a fost o lună cu precipitații abundente, acestea nu au influențat debitele Dunării, care au continuat și în această lună să înregistreze valori foarte scăzute.

În perioada următoare, însă, este așteptată o creștere a debitului fluviului până la aproape 3.000 de m3 pe secundă.